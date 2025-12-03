¿En la lista negra? Así queda el Hoy No Circula de este miércoles 3 de diciembre

¿Tu coche puede circular hoy? Así queda el calendario del Hoy No Circula para este miércoles 3 de diciembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, como parte de las medidas del último mes del año.

Autos que no pueden circular los miércoles en CDMX y Edomex

Cada miércoles, algunos vehículos deben suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas, entre ellos:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

Esta medida también aplica a los autos con placas foráneas y a aquellos que no cuentan con pase turístico, aunque excluye a todos los motociclistas.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

Desde finales de la década de los 90, la medida del Hoy No Circula ha restringido la circulación una vez por semana a todos los autos con alta emisión de contaminantes de la capital, sin importar la alcaldía.

En la entidad mexiquense inicialmente se aplicaba a 18 municipios, pero a principios de julio 2025 se sumaron 22 más a la lista. Para una mejor distribución, los municipios se dividieron en las siguientes regiones:



Valle de México (ZMVM): Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Por qué no se activó el Doble Hoy No Circula?

Este miércoles no se necesitó activar el Doble Hoy No Circula, gracias que la calidad del aire se mantiene como moderada. Hay que recordar que la Fase 1 de Contingencia Ambiental solo se aplica cuando las partículas suspendidas superan ciertos límites establecidos por la Secretaria del Medio Ambiente.

Las multas por incumplir el programa van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes actualmente a aproximadamente 113.14 pesos. Es decir, el conductor puede ser acreedor a sanciones de 2 mil a 3 mil pesos.

Estas sanciones buscan incentivar el cumplimiento de la normativa y proteger la salud de la población ante la contaminación ambiental.

