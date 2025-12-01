¡Atención viajeros! Así es el Hoy No Circula de este lunes 1 de diciembre

El programa ambiental, Hoy No Circula, continúa su operación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) para controlar los contaminantes atmosféricos. Para el lunes 1 de diciembre, los conductores deben acatar las siguientes restricciones:



Placas: Los vehículos con placas que finalizan en 5 y 6 deben permanecer detenidos.

Los vehículos con placas que finalizan en deben permanecer detenidos. Engomado: El engomado afectado es el de color amarillo .

El engomado afectado es el de color . Holograma: La restricción aplica para los autos que portan hologramas 1 y 2.

Estos vehículos no podrán circular entre las 5:00 AM y las 22:00 PM, a menos que cuenten con alguna de las exenciones especiales.

¿Conoces el Holograma Tipo D?

Esta constancia para personas con discapacidad permanente, te permite exentar del Acuerdo Hoy No Circula y varios beneficios más.

Puedes realizar el trámite en línea. ¡Es gratuito y con vigencia de un año!

Aquí el enlace: https://t.co/rES8Lt3wp4 pic.twitter.com/nVTr8amMNC — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 27, 2025

Placas foráneas quedan exentas del Hoy No Circula en Edomex

Una medida temporal beneficiará a los viajeros que visitan la Zona Metropolitana del Valle de México. Desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta el 9 de enero de 2026, los vehículos con placas foráneas y aquellos con importación temporal vigente no enfrentarán restricciones del Hoy No Circula únicamente en el Edomex.

Esta disposición pretende agilizar la circulación de turistas en la temporada decembrina y evitar que los conductores sean víctimas de extorsión. Se recomienda a los automovilistas foráneos asegurar que todos sus documentos estén en regla.

Lista completa de autos sin restricciones por el Hoy No Circula

Existen diversas categorías de vehículos que gozan de una circulación libre en la CDMX y el Edomex, sin estar sujetos al calendario de restricciones.

Estos son:



Autos con holograma cero emisiones , eléctricos e híbridos .

, e . Unidades de transporte escolar , público y de carga que poseen autorización oficial.

, y de que poseen autorización oficial. Vehículos de emergencia , seguridad y servicios esenciales .

, y . Autos con pase turístico y aquellos con permiso para personas con discapacidad.

Estos hologramas y permisos certifican que los vehículos cumplen con estándares ambientales más altos o atienden funciones vitales.

Multas por no seguir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los conductores que circulan en días de restricción sin contar con una exención se exponen a sanciones económicas. Las multas alcanzan montos equivalentes a 20 o 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 2 mil a 3 mil pesos, aproximadamente.

Estas penalizaciones aplican a cualquier vehículo que incurre en la violación, y los montos pueden incrementarse significativamente durante las fases de contingencia ambiental. La multa busca desalentar la violación del programa y proteger la calidad del aire.