Alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez analiza si renunciará tras haber sido secuestrada

La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, declaró que sigue evaluando si continuará en el cargo o renunciará tras ser liberada luego de haber estado secuestrada durante tres días.

Además, la presidenta municipal de Cotija informó que aún no se ha determinado el móvil ni los responsables del delito del que fue víctima durante más de 50 horas.

En entrevista con Hechos AM, Yolanda Sánchez dijo que a unas horas de haber sido liberada, trata de asimilar lo que vivió: “Angustia, desesperación preocupación y sentir que ya no iba a regresar, no volver a ver a mi familia y no ver a los mios y se pierde la noción de tiempo, de lugar”.

Dijo que al estar en una situación tan vulnerable, no se podía defender y estaba a merced de las personas que la tenían secuestrada.

Al ser cuestionada sobre si se puede establecer un móvil o responsables de su secuestro, la alcaldesa indicó que aún no y aclaró que en ningún momento las personas se identificaron como de “alguna empresa” en particular, “simplemente se llevó el secuestro y eso fue lo que sucedió".

Sobre si continuará en el cargo, dijo aun valora el tema con su familia y con la administración, pero aun no ha tomado una determinación, además de que el gobernador quiere hablar con ella, así como el secretario de Gobernación para entre todos tomar la decisión”.

¿Cómo supo que sería liberada?

La alcaldesa de Cotija refirió que las personas que la estaban custodiando y que la tenían con los ojos vendados y esposas, siempre le comentaban que pensaban que estaría ahí unos ocho días. Y aseguró que le dieron lo que necesitaba y tuvo “un trato bueno y respetuoso”.

Le dijeron que actualmente ya está con su familia y en buen estado.

Reaparece alcaldesa de Cotija en video

Ayer, la alcaldesa de Cotija reapareció anoche en un video en el que, notablemente agotada, agradece a los tres niveles de gobierno por la coordinación para que fuera liberada por sus captores.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la alcalde de Cotija agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a los mandatarios de Michoacán y Jalisco, Alfredo Ramírez Bedolla y Enrique Alfaro, respectivamente por la coordinación del

Destacó su gratitud al Ejército Mexicano y a la policía de su municipio; pero de igual manera a su familia y a su pueblo.

“A mis hijos que en realidad están con el corazón roto, está destrozado, pero gracias a Dios con un buen final y también a ustedes mis queridos cotijenses por tantas muestras de cariño, gracias porque me estoy enterando en el transcurso del día de sus oraciones, de sus mandas, de sus plegarias, gracias por su amor”, señaló.