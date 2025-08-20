Requisitos obtener la condonación del 100% en la tenencia y reemplacamiento en Edomex

En el Programa de Reemplacamiento en Edomex 2025, los conductores pueden acceder a ciertos beneficios que los ayuden a estar al corriente con los trámites vehiculares, pero ¿cómo obtener la condonación del 100%?

La renovación de placas es un proceso obligatorio, y de no hacerlo, los automovilistas podrían ser acreedores de una multa de 2 mil 262 pesos, equivalente a 20 Unidades de Medidas y Actualización (UMA).

Esta es la fecha límite para obtener el 100% de descuentos en el reemplacamiento Edomex

¡Atención, mexiquenses! La fecha límite para obtener la condonación del 100% en el pago de la tenencia, refrendo, recargos y multas relacionadas con el reemplacamiento en Edomex será el próximo domingo 31 de agosto 2025.



El Reemplacamiento 2025 termina el 31 de agosto para renovarlas.

El Reemplacamiento 2025 termina el 31 de agosto para renovarlas.

¿Cuáles son los requisitos para la condonación del 100% en reemplacamiento Edomex?

El descuento del 100% aplica para las placas expedidas en 2020, autos con placas en 2019 y años anteriores en el Estado de México que no hayan realizado la renovación el año anterior, pero ¿qué requistos se necesitan para adquirir la condonación?



Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, licencia para conducir o la cédula profesional.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Factura y documento jurídico que acredite la propiedad:

Contrato compraventa Endoso Responsiva Factura de vehículo usado

Comprobante de domicilio en el Edomex ; no debe ser mayor a tres meses

; no debe ser mayor a tres meses Placas anteriores o documentos que acrediten la carencia de ellas; puede ser una constancia de extravío.

¡Atención! En caso de que el dueño del vehículo no pueda acudir a realizar el reemplacamiento en Edomex, es posible que vaya un representante; sin embargo, debe contar con un poder notarial y su identificación oficial.



Si vas a reemplacar, no olvides llevar los siguientes documentos. Evita vueltas, el trámite es rápido, fácil y sencillo.

Beneficios del reemplacamiento en Edomex

Renovar las placas en el Estado de México pude traer varios beneficios, entre ellos está el obtener las placas vigentes, así como la tarjeta de circulación.

Además de que los vehículos podrán identificarse plenamente en circulación. Es importante tomar en cuenta que el reemplacamiento también podría incrementar el precio de la venta del vehículo, si es que está al corriente con todos los trámites necesarios.