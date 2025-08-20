Logo InklusionSitio accesible
¿Cómo obtener el descuento en multa por fotoinfracciones y verificación vehicular en Puebla?

Automovilistas en Puebla podrán obtener 30% de descuento en fotoinfracciones y hasta 50% en multas de verificación vehicular hasta diciembre de 2025.

Escrito por: Oscar Morales
El Gobierno del Estado de Puebla anunció nuevos beneficios para automovilistas como parte del programa “Por Amor a Puebla”, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de la verificación vehicular y facilitar la regularización de adeudos relacionados con las fotoinfracciones.

A partir del 15 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2025, se aplicarán descuentos del 50% en multas por no aprobar la verificación de gases contaminantes y por verificación extemporánea. Además, se ofrecerá una reducción del 30% en el pago de fotoinfracciones, una de las sanciones más comunes entre conductores poblanos.

Beneficios y requisitos para acceder a los descuentos

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), los descuentos estarán disponibles para todas las personas que cuenten con adeudos vigentes. Entre los beneficios destacan:

  • 50% de descuento en multas por no aprobar la verificación vehicular.
  • 50% de descuento en multas por verificación extemporánea.
  • 30% de descuento general en el pago de fotoinfracciones.

Para acceder al beneficio, los automovilistas deberán realizar su pago en línea a través del portal oficial www.puebla.gob.mx con tarjeta de crédito o débito, transferencia SPEI o cargo a cuenta de cheques. También tendrán la opción de imprimir la orden de cobro y acudir a cualquiera de los 770 puntos de pago disponibles en bancos, establecimientos autorizados y quioscos de recaudación en todo el estado.

Vigencia del programa “Por Amor a Puebla”

La vigencia de estos estímulos fiscales será de cuatro meses y medio, comprendidos entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo, las autoridades buscan no solo aliviar la carga económica de los conductores, sino también fomentar la cultura de responsabilidad vehicular y el respeto a la normatividad ambiental y de tránsito.

Se espera que el descuento en las fotoinfracciones y las sanciones de verificación incentive a los automovilistas a ponerse al corriente en sus obligaciones, contribuyendo al mismo tiempo a la reducción de contaminantes y a una mejor cultura vial en la entidad.

¿Dónde pagar las fotoinfracciones con descuento?

Son más de 770 puntos habilitados para el pago con descuento:

  • Portal web oficial del Gobierno del Estado.
  • Sucursales bancarias participantes.
  • Establecimientos autorizados en todo Puebla.
  • Quioscos de recaudación administrados por la SPFA.

De esta manera, los contribuyentes cuentan con múltiples opciones para regularizar sus adeudos sin complicaciones.

