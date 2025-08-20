¿Cómo obtener el descuento en multa por fotoinfracciones y verificación vehicular en Puebla?

El Gobierno del Estado de Puebla anunció nuevos beneficios para automovilistas como parte del programa “Por Amor a Puebla”, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de la verificación vehicular y facilitar la regularización de adeudos relacionados con las fotoinfracciones.

A partir del 15 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2025, se aplicarán descuentos del 50% en multas por no aprobar la verificación de gases contaminantes y por verificación extemporánea. Además, se ofrecerá una reducción del 30% en el pago de fotoinfracciones, una de las sanciones más comunes entre conductores poblanos.

Beneficios y requisitos para acceder a los descuentos

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), los descuentos estarán disponibles para todas las personas que cuenten con adeudos vigentes. Entre los beneficios destacan:



50% de descuento en multas por no aprobar la verificación vehicular.

50% de descuento en multas por verificación extemporánea.

30% de descuento general en el pago de fotoinfracciones

📢 Promueve Gobierno del Estado programa de beneficios Por Amor a Puebla



Con el propósito de promover el cumplimiento de la verificación vehicular, el Gobierno del Estado de Puebla otorgará una reducción del 50 por ciento en las multas por no aprobar la verificación vehicular de… pic.twitter.com/oT7nAaAPuL — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 15, 2025

Para acceder al beneficio, los automovilistas deberán realizar su pago en línea a través del portal oficial www.puebla.gob.mx con tarjeta de crédito o débito, transferencia SPEI o cargo a cuenta de cheques. También tendrán la opción de imprimir la orden de cobro y acudir a cualquiera de los 770 puntos de pago disponibles en bancos, establecimientos autorizados y quioscos de recaudación en todo el estado.

Vigencia del programa “Por Amor a Puebla”

La vigencia de estos estímulos fiscales será de cuatro meses y medio, comprendidos entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo, las autoridades buscan no solo aliviar la carga económica de los conductores, sino también fomentar la cultura de responsabilidad vehicular y el respeto a la normatividad ambiental y de tránsito.

Se espera que el descuento en las fotoinfracciones y las sanciones de verificación incentive a los automovilistas a ponerse al corriente en sus obligaciones, contribuyendo al mismo tiempo a la reducción de contaminantes y a una mejor cultura vial en la entidad.

¿Dónde pagar las fotoinfracciones con descuento?

Son más de 770 puntos habilitados para el pago con descuento:



Portal web oficial del Gobierno del Estado.

Sucursales bancarias participantes.

Establecimientos autorizados en todo Puebla.

Quioscos de recaudación administrados por la SPFA.

De esta manera, los contribuyentes cuentan con múltiples opciones para regularizar sus adeudos sin complicaciones.