Activan Alerta Amber urgente en el Edomex tras desaparición de dos menores; temen por sus vidas

¡Activan Alerta Amber urgente en el Edomex! Dominick Alexis Mercado Hernández, de 11 meses, y Dulce Camila Rodríguez Herrera, de 16 años, desaparecieron en los municipios de Zumpango y Ecatepec; sus familiares temen por sus vidas, piden ayuda de última hora para localizarlos.

Menores de edad desaparecen en Zumpango y Ecatepec; temen por sus vidas

De los menores que están perdidos, y que son buscados con apremio por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 17 de agosto del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Dominick Alexis Mercado Hernández es buscado con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son pequeños y de un profundo café claro. Mide aproximadamente 0.70 metros y tiene un peso de 6.50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Zumpango,Edomex, vestía playera color blanco, pantalón de crepe color azul marino y zapato color blanco con negro.

Dulce Camila Rodríguez Herrera es buscado con urgencia; su cabello es ondulado y de color negro, mientras que sus ojos son grandes y café claro. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, vestía blusa color negro, pantalón color azul marino y tenis color blanco.

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las ALERTAS AMBER se activan en los casos más graves por desaparición o secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, es necesario hacer un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.

