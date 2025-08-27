ALERTA AMBER: Los pequeños Dereck y Rebeca están desaparecidos en el Edomex y necesitan tu ayuda

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) ha activado dos Alerta Amber para localizar a dos menores de edad desaparecidos en hechos distintos en los municipios de Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. Se solicita la colaboración urgente de la ciudadanía, ya que se teme por la integridad de ambos.

Cada minuto cuenta y es fundamental todo tipo de ayuda para encontrar a los dos pequeños, uno de ellos de apenas 4 años de edad. A continuación, se detallan los casos:

Alerta Amber: Buscan a Rebeca Kristel, de 14 años, en Nezahualcóyotl

La adolescente Rebeca Kristel Navarrete Valadez, de 14 años, fue vista por última vez el pasado 23 de agosto de 2025 en el municipio de Nezahualcóyotl. Según el reporte, la menor salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero.

Señas particulares y características:

Edad: 14 años.

14 años. Estatura: 1.55 metros.

1.55 metros. Complexión: Delgada.

Delgada. Cabello: Castaño oscuro, lacio.

Castaño oscuro, lacio. Ojos: Café oscuro, medianos.

Café oscuro, medianos. Señas particulares: Tiene una cicatriz por herida en las manos y un tatuaje en las muñecas con las letras K Y M .

Tiene una y un . Vestimenta: Se desconoce.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/f4KoTde5lO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 26, 2025

Alerta Amber: Buscan a Dereck, niño de 4 años sustraído en Valle de Chalco

El pequeño Dereck Medina Herrera, de 4 años, desapareció el 18 de julio de 2025 en el municipio de Valle de Chalco. El reporte indica que el niño fue sustraído de su núcleo familiar, por lo que se considera que su integridad está en un riesgo mayor.

Señas particulares y características:



Edad: 4 años.

4 años. Estatura: 1.10 metros.

1.10 metros. Complexión: Mediana.

Mediana. Seña particular: Tiene una mancha de nacimiento color café claro en el glúteo izquierdo .

Tiene una . Vestimenta al momento de desaparecer:

- Camisa color azul cielo con estampado de Spiderman.

- Short color azul marino con estampado de Spiderman.

- Tenis color azul marino.

- Cadena de acero color plata con dije de la Santa Muerte.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/gPu7KDuHSr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 26, 2025

¿Cómo llamar para un reporte de Alerta Amber?

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para que Rebeca Kristel y Dereck regresen a salvo con sus familias. Si los has visto o tienes información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato a cualquiera de los siguientes números:

