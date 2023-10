Amílcar Jaimes cruzó 12 países con su perro “Niño” y criminales lo asesinaron en Nuevo León

Un grupo de presuntos integrantes de los Mara Salvatrucha, intentaron asaltar a Amílcar Jaimes, un migrante colombiano que viajó a lo largo de siete mil kilómetros en busca del sueño americano, pero al no poder con su objetivo, tomaron a su perro -llamado “Niño"- y lo lanzaron bajo las llantas de un tráiler en Monterrey, Nuevo León.

Esto ocurrió en Monterrey, Nuevo León, cerca de las vías del tren en la avenida Luis Mora. Amílcar Jaimes fue interceptado por sujetos que le querían robar pero logró escapar y la agresión con su perrito fue una venganza; los ladrones aventaron a “Niño” al paso de un tráiler, que lo atropelló, dejándolo sin vida.

Amílcar Jaimes compartió con Fuerza Informativa Azteca la tristeza de despedir a su amigo con el que cruzó 12 países para llegar a Nuevo León.

Niño acompañó a Amilcar Jaimes por 12 países

Amílcar Jaimes está inconsolable, no puede parar de llorar: “Aquí lo tengo, muerto, nadie puede hacer nada porque la gente no respeta, no respeta eso que le maten a uno su cachorrito, muertecito, ahí lo tengo”

Era su “niño”, así le decía de cariño a su inseparable perro, pero se lo mataron.

“Me mataron a mi cachorrito yo que lo traía de tan lejos, de tan lejos que traía a mi cachorro y ellos los mataron esos hijos de p#$%&... Mi niño”, llora el joven migrante colombiano.

Migrante y “Niño” llegaron hace más de 3 meses a Nuevo León

Hace tres meses, FIA le presentó la historia de Amílcar Jaimes Sánchez, un joven migrante colombiano que acompañado de su perro a bordo del tren recorrieron 12 países:

Brasil

Colombia

Venezuela

Ecuador

Perú

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Belice

Honduras

Guatemala

México



A lo largo de 7 mil kilómetros, caminaron juntos hasta llegar a Nuevo Léon buscando el sueño americano, pero este viernes, unos indocumentados, presuntamente de los Mara Salvatrucha, lo querían asaltar cerca de las vías del tren en Monterrey y como se escapó, en venganza aventaron a su mascota al paso de un tráiler, que lo arrolló.

Ahora, todo es tristeza para Amílcar Jaimes, llora la muerte de su perrito a quien encontró el Brasil.

“Ha cruzado 12 países conmigo, pasó por muchas cosas y las pasamos los dos, me cuidaba y yo lo cuidaba a él, lo quería mucho llegaron y me mataron a mi cachorro, que es lo que mas me duele, me duele porque era mi compañero de mi viaje, yo ando solo”, recuerda.

Amílcar decía hace tres meses que no descansaría hasta llegar al país de las barras y las estrellas, pero junto con “Niño”, el perro fiel que se encontró en Brasil y que fue su compañero de vida.