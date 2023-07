Amílcar ha viajado por 12 países junto a “niño” su perrito

Amílcar Jaimes Sánchez dejó su natal Colombia para buscar el “sueño americano”. Arriba de un tren, pasó por 12 países entre ellos Brasil y desde hace dos años carga en sus hombros a “niño” su perrito, que encontró en su paso por ese país desde que era cachorro.

Con él, atravesó 12 países, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras y Guatemala, a lo largo de 7 mil kilómetros hasta llegar a México. Ahora se encuentra en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. Buscando el sustento de vida y así poder continuar su viaje a Estados Unidos.

“El perro siempre anda conmigo, lo traigo de Brasil. -¿Cómo lo bautizó, dice?- Niño, -¿por qué?-, no sé, se me pegó, vamos a ponerle niño, y entonces le puse niño,” dijo para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Amílcar Jaimes, migrante colombiano.

Los “lomitos” son amigos fieles e inseparables, y por eso “niño”, el perro migrante casi siempre va sobre los hombros de Amílcar.

“Es de una raza de la calle, porque me lo encontré en la calle, no sé qué raza es, pero ahí lo tengo, conmigo siempre,” explicó el joven colombiano, Amílcar Jaimes Sánchez.

Ambos amigos tienen varios días en el municipio San Nicolás, en Nuevo León donde Amílcar asegura que el pasado jueves policías municipales se llevaron a “niño.”

“Unos policías que me quitaron 1,700 pesos, que llevaba y que la gente me había colaborado para un pasaje y me los quitaron. Como a las 7 de la tarde, en el Parque Las Arboledas, -¿no se acuerda del número de la patrulla?- no, nada me dejaron en una Avenida La Colombia,” declaró Amílcar Jaimes Sánchez, migrante colombiano.

Amílcar no descansará hasta llegar al país de las barras y las estrellas, pero junto con “niño”, el perro fiel que se encontró en Brasil y que ha sido su compañero de aventuras.