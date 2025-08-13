Muere mujer de Saltillo durante cirugía estética en clínica de Monterrey; Fiscalía investiga

Jaqueline Yamilet Flores, una joven mujer de 25 años y originaria de Saltillo, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en la clínica privada de ‘El Obispado’, en Monterrey, Nuevo León, la madrugada de este 13 de agosto.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que inició una investigación para conocer cuáles fueron las causas que provocaron la muerte de esta joven.

¿Qué ocurrió durante la cirugía de Jaqueline Yamilet Flores en la clínica de ‘El Obispado’?

La intervención estaba programada en el Edificio Médico de Especialidades, ubicado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre. Inicialmente, la cirugía transcurría de manera habitual, pero en un momento crítico el estado de salud de la paciente comenzó a deteriorarse.

El personal médico intentó estabilizarla, y fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario, donde falleció minutos después de su ingreso, pese a los esfuerzos del equipo médico.

Investigación y exigencia de justicia

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si el procedimiento fue realizado por personal certificado y con los permisos sanitarios correspondientes.

El procedimiento estuvo presuntamente a cargo de un médico identificado como Sergio ‘N’, quien ahora enfrenta el escrutinio de las autoridades y rinde su declaración para aclarar su papel en lo ocurrido.

Familiares y amigos de Jaqueline exigen justicia y la revisión del consultorio, cuyo especialista y anestesiólogo están siendo identificados para colaborar en las indagatorias. Durante las primeras horas de este día, la Fiscalía realiza un cateo en las instalaciones del Edificio Médico de Especialistas.

Tanda organizada por financiera impulsó la cirugía estética de Jaqueline Yamilet

Jaqueline Yamilet Flores había viajado a la ciudad para someterse a la intervención con la expectativa de mejorar su apariencia física, pues días antes había participado en una tanda organizada en redes sociales por la financiera ‘Toqué Divino’, que ofrecía financiamiento para cirugías estéticas.

La joven figuraba como la ‘clienta 973' y había incluso vendido su automóvil para cubrir parte del costo del procedimiento. Esta dinámica permitió canalizarla hacia la clínica donde se realizó la cirugía.