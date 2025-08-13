Desaparecen dos menores en Puebla: activan Alerta Amber para localizar a Esmeralda y Luis Santiago

La Fiscalía General del Estado de Puebla activó de manera urgente la Alerta AMBER para localizar a dos menores reportados como desaparecidos en hechos distintos.

Se trata de los adolescentes Esmeralda Saraí Martínez Herrera, de 17 años, y Luis Santiago Vázquez Martínez, de 16 años; autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

¿Quién es Esmeralda Saraí Martínez Herrera?

Conforme a la ficha oficial de búsqueda, Esmeralda nació el 10 de diciembre de 2007 y fue vista por última vez el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla.

Al momento de su desaparición, estaba en compañía de una bebé de 9 meses identificada como Danai.

La adolescente mide 1.45 metros, tiene el cabello lacio y negro, ojos café oscuro y una cicatriz por cesárea como seña particular. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de los hechos.

Las autoridades advierten que podría ser víctima de un delito y piden reportar cualquier información de inmediato.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ESMERALDA SARAÍ MARTÍNEZ HERRERA, de 17 años de edad.





¿Quién es Luis Santiago Vázquez Martínez?

Luis Santiago nació el 23 de diciembre de 2008 y fue visto por última vez el 10 de agosto de 2025 en el Fraccionamiento Hacienda de Santa Clara, en la capital poblana.

El joven mide 1.78 metros, tiene cabello chino, castaño oscuro, ojos café oscuro y una cicatriz en la ceja izquierda. Usa lentes y vestía sudadera, playera y pants negros, así como tenis blancos al momento de su desaparición.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente LUIS SANTIAGO VÁZQUEZ MARTÍNEZ, de 16 años de edad.





Alerta AMBER México: ¿Cómo ayudar?

La Alerta Amber México es un mecanismo de búsqueda inmediata que se activa para localizar a menores de edad en riesgo. En estos casos, la difusión rápida de la información es clave.

Si tienes datos sobre el paradero de Esmeralda o Luis Santiago, puedes comunicarte de forma confidencial a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares al teléfono (222) 214 6405 o 237 7237.

Cada minuto cuenta; recuerda que la participación ciudadana puede marcar la diferencia para que Esmeralda y Luis Santiago regresen con sus familias; ¿has visto a alguno de ellos? Tu llamada puede salvarles la vida.