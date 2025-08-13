Detienen a Pedro Segura, excandidato a la gubernatura de Guerrero; transmitió su arresto en vivo

La noche de este martes 12 de agosto se registró la detención del excandidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido del Trabajo, Pedro Segura Valladares, por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

En vivo y con frases como “los mandó Félix Salgado Macedonio y la gobernadora, yo lo sé”, Pedro Segura mostró el instante en que le notificaron la orden de aprehensión.

Detiene la FGR a Pedro Segura por delincuencia organizada

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo se realizó alrededor de las 19:44 horas cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) instalaron un filtro de revisión en las cercanías de un hotel ubicado en Tepecoacuilco.

Segura Valladares viajaba como copiloto en un vehículo particular cuando fue interceptado por una agente, quien le solicitó una identificación, mientras otro elemento de la FGR le leyó sus derechos.

En una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook del empresario, se observa el momento en que agentes de la FGR lo suben a una de sus patrullas.

Pedro Segura enfrenta cargos por delincuencia organizada en Guerrero

Según la información preliminar, la orden de aprehensión está relacionada con delitos de delincuencia organizada, aunque hasta el momento la FGR no ha brindado más detalles.

El político fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en Cuernavaca, Morelos, donde permanecerá bajo resguardo mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.