Cae roca de 30 kilos sobre una camioneta y deja una mujer lesionada en Zapopan | ZMG de noche

Una joven, de aproximadamente 23 años de edad, resultó herida tras la caída de una roca, que atravesó el parabrisas de la camioneta en la que viajaba; la roca pudo ser lanzada por un hombre en situación de calle.

La roca de 30 kilos, a travesó el parabrisas de la camioneta, impactando en el hombro izquierdo de la mujer, quien fue valorada por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital privado.

Al parecer, la piedra, fue lanzada desde lo alto de un paso desnivel en la colonia Real Vallarta en el municipio de Zapopan, Jalisco, por un hombre en situación de calle.

El supuesto responsable logró darse a la fuga, por lo que las autoridades ya están investigando al sujeto a través de las cámaras del C5.

🔴#IMPORTANTE | Desde el paso a desnivel de Av. Patria y Vallarta en la Col. Real Vallarta de Zapopan, una mujer que viajaba en una camioneta resultó lesionada tras caerle una piedra, fue trasladada a un hospital.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 13, 2025

Atacan a balazos a un adolescente de 14 años en calles de Jalisco; se encuentra en estado grave de salud

En las primeras horas de este 13 de agosto 2025, un adolescente de 14 años, fue atacado a balazos en calles de la colonia Chulavista; hasta el momento se desconoce la razón y los responsables del ataque.

El menor recibió los impactos de bala a la altura del abdomen, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital; la víctima se encuentra en estado grave de salud.

En relación a los causantes, no se puedo obtener información por parte de la víctima; autoridades estatales han comenzado las investigaciones para dar con los responsables.

Persecución policial termina en accidente en la ZMG; hay lesionados

Un persecución policía acabo en un grave accidente en las calles de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el que elementos de la policía municipal terminaron con múltiples lesiones.

Los oficiales marcaron el alto a tripulantes de un auto, aparentemente robado, quienes se negaron y aceleraron la marcha, lo que generó una persecución. La patrulla, que iba a exceso de velocidad, brinco un camellón y cayó en la lateral de la carretera Libre Zapotlanejo; al sentir el impacto, las bolsas de seguridad se activaron.

Al lugar del accidente, acudieron elemento de la Cruz Verde, indicaron que los dos policías resultaron con múltiples lesiones; sin embargo no se reportó que su vida estuviera en peligro.

La patrulla fue catalogada como pérdida total, mientras que el auto robado no pudo ser localizado; los oficiales fueron llevados a un hospital para ser valorados.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un percance vial en calles de la Col. Los Puestos en el municipio de Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 13, 2025

Asesinan a hombre de 35 años en Jalisco; hallan su cuerpo en plena calle

Un hombre de 35 años de edad fue asesinado a balazos en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga; recibió un impacto de bala a la altura del cráneo.

El cuerpo de la víctima se encontraba abandonado sobre la avenida Pedro Parra Centeno a su cruce con Lerdo de Tejada, con algunas manchas de sangre; paramédicos confirmaron que el sujeto se encontraba sin signos vitales.

Las autoridades no pudieron recabar información respecto a los agresores debido que no había ninguna persona en el lugar de los hechos. Personal forense y de investigación procesaron la escena del crimen para trasladar el cadáver a la morgue metropolitana.