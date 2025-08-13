¿Quién es Rubén Doria, funcionario de NL secuestrado en 2011 y brutalmente atacado ayer en Linares?

En Linares, Nuevo León, Rubén Doria, funcionario del municipio, fue atacado con un arma blanca y varios impactos de bala la tarde del 11 de agosto afuera de una tienda en la colonia, Calzada Modesto Galván Cantú.

Testigos cercanos al fuego cruzado rápidamente solictaron el apoyo de las autoridades y los cuerpos de emergencia, quienes se trasladaron en minutos a la ubicación del doble ataque armado.

Implementan intensa movilización por Rubén Doria

Paramédicos de la Cruz Roja, pertenecientes a la delegación Linares, informaron que brindaron atención de urgencia al licenciado Rubén Doria, quien presentaba lesiones de gravedad tras el ataque.

Los socorristas explicaron que, debido a la severidad de las heridas, fue necesario estabilizarlo en el lugar antes de proceder a su traslado, en condición delicada de salud, hacia un hospital de la región, donde quedó bajo estricta vigilancia médica.

¿Quié es Rubén Doria, funcionario víctima de doble ataque en Linares?

Rubén Doria Vázquez es un abogado y político de Nuevo León que, hasta 2011, se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Linares. Su trayectoria en la administración pública se vio interrumpida de manera abrupta luego de convertirse en víctima de un violento secuestro que marcó a la comunidad linarense.

El 12 de mayo de ese año, Doria viajaba con su esposa por la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 188, en la comunidad El Alto del Coyote, municipio de Montemorelos, cuando un grupo armado interceptó su vehículo. Los agresores obligaron a la mujer a descender y huyeron llevándose al funcionario en su propio automóvil.

Tras varios días de cautiverio, fue localizado con vida durante un operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Marina, en un rancho del municipio de Santiago, cerca de la presa La Boca. Aunque presentaba huellas de tortura, su estado de salud fue reportado como estable.

El caso conmocionó a Linares y provocó que Doria solicitara licencia a su cargo, argumentando motivos de seguridad personal y familiar.

Desde entonces, mantuvo un perfil bajo en la esfera pública, hasta que su nombre volvió a los titulares por el brutal ataque que sufrió recientemente en el mismo municipio.

