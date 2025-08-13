¿Quién era “Delta 1"? Presunto líder de La Línea, entre los ejecutados en Ciudad Juárez

Ulises “N” T, alias “Delta 1", un presunto líder del grupo criminal La Línea, fue ejecutado junto a dos agentes de la Policía Municipal que lo custodiaban en el fraccionamiento Jardines de Aragón en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es señalado como un líder criminal dedicado al tráfico de personas hacia Estados Unidos.

El “Delta 1“ era investigado por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Doble escándalo en #CiudadJuárez



Matan a un líder criminal en un ataque armado, junto a dos policías municipales que se encontraban fuera de servicio. Se investiga si los oficiales servían como sus escoltas.



El reporte de @reynaldolarar en #PrimeraLínea pic.twitter.com/shQKNhnl7R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025

¿Quién era “Delta 1"? El líder de la Línea ejecutado en Ciudad Juárez

Aunque su identidad completa no ha sido confirmada por las autoridades, agentes investigadores lo señalan como uno de los líderes de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Esta organización criminal es conocida por su brutalidad y su control sobre el tráfico de drogas, extorsión y otros delitos de alto impacto en la región fronteriza.

Está vinculado con un túnel fronterizo que fue descubierto en enero. Esta obra de ingeniería subterránea conectaba Ciudad Juárez con El Paso, Texas, pasando por debajo del Río Bravo y el muro. Este tipo de infraestructura es utilizada para el tráfico de grandes cantidades de drogas, principalmente.

Adicionalmente, las autoridades han revelado que “Delta 1" era propietario de varios bares en la ciudad. Estos establecimientos son a menudo utilizados por el crimen organizado para lavar dinero, planear operaciones o como puntos de reunión.

Una de las cuestiones que más llama la atención de las autoridades son los dos escoltas que también fueron ejecutados junto a “Delta 1", pues se señaló que eran policías municipales fuera de servicio pero activos.

Esto genera el cuestionamiento de por qué dos agentes de la ley protegían a un líder criminal en su día de descanso. Por su parte, el alcalde de Ciudad Juárez mencionó que ya se encuentran investigando el actuar de estos elementos municipales, pues portaban armas fuera de su turno y además escoltaban a un criminal.