Ángela Minel aparece con vida tras desaparecer rumbo a la preparatoria en Nuevo León

La tarde de este martes 25 de noviembre, la Fiscalía de Nuevo León desactivó la Alerta Amber de Ángela Minel Tey, la adolescente de 15 años reportada como desaparecida tras salir de casa rumbo a su preparatoria en el municipio de Guadalupe.

Según familiares, la menor iba camino a su escuela el pasado 24 de noviembre, pero nunca llegó a clases, por lo que la familia comenzó su búsqueda. Por fortuna, un día después fue localizada con vida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Captan a Ángela Minel Tey antes de llegar a la preparatoria en Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, Ángela salió de su domicilio en la colonia Crispín Treviño alrededor de las 07:30 horas, con destino a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”, ubicada en la colonia Tres Caminos.

Minutos después, cámaras de una tienda de conveniencia la captaron a ella junto a un hombre de aproximadamente 50 años, quien vestía camisa azul celeste y no era identificado por la familia.

Este video ayudó a reconstruir los últimos pasos de la menor antes de salir de la entidad. Trascendió además que, otra cámara la habría captado mientras se subía un vehículo tipo Tsuru.

Familia alertó por mensajes extraños de Ángela Minel

De acuerdo con información de Info 7, familiares reportaron a las autoridades que del celular de Ángela les llegó un mensaje donde supuestamente les avisaba de que no iba a regresar a casa, aunque les pareció sospechoso, ya que ella no suele escribir de esa manera.

Otro dato que surgió durante la investigación fue que la adolescente habría tenido contacto previo con un hombre, quien pudo acercarse a ella durante las prácticas de banda de guerra que tenía Ángela en un parque.

Incluso, medios locales reportaban que, la adolescente mantenía comunicación con el mismo sujeto a través de un videojuego de celular.

Localizan con vida a Ángela Minel en Tamaulipas

Alrededor de las 18:00 horas, autoridades de Nuevo León notificaron que la menor fue hallada en Nuevo Laredo. Se encontraba con vida y en aparente buen estado de salud, aunque quedó bajo resguardo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias exactas en las que fue localizada ni si estaba acompañada del hombre que aparece en los videos.

Por ello, las investigaciones siguen abiertas para determinar si hubo participación de terceros, cómo salió del estado y cuál fue el motivo de su desaparición.

