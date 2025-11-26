Este martes 25 de noviembre de 2025 entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México Estado de México (Edomex), pero hay buenas noticias, pues podrás obtener un 50 por ciento de descuento en el pago de multas.

Los ajustes contemplan sanciones económicas para personas que, por ejemplo, no permitan el paso peatonal y ahora incluso los conductores en estado de ebriedad que sean reincidentes, tendrán que acudir a programas de rehabilitación.

📃 #ComunicadoDePrensa@Edomex actualiza Reglamento de Tránsito para prevenir accidentes, salvar vidas y proteger a la niñez.



Más información: 👇🏼 pic.twitter.com/UkQbpqgqXU — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) November 11, 2025

¿Qué descuento hay en multas en el Edomex? Así podrás obtener 50%

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, una persona que haya sido acreedora a una multa por el Reglamento de Tránsito del Estado de México tienes derecho a un 50 % de descuento pagando dentro de los 15 días hábiles después de que se levantó la infracción.

Si la persona multada por invasión y exceso de velocidad en el carril confinado, y exceso de velocidad en el carril contiguo, también hay descuento.

El 50% de descuento se aplicará cuando la multa se pague dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que la infracción haya sido notificada en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como propietaria en el registro público vehicular correspondiente.

¿Dónde pagar la multa en Edomex? Lista de centros autorizados

Podrás consultar el cobro de las infracciones en el sitio de internet https://infracciones.ssedomex.gob.mx/Search en donde deberás ingresar la placa de tu vehículo.

El gobierno estatal indicó que no habrá pagos en sitio, es decir, al momento de que se levanta la infracción.

El pago de la multa podrá ser realizado en los siguientes centros autorizados, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México:



Bancos

Cadenas comerciales

AQUÍ puedes consultar TODOS los CENTROS DE PAGO

Recuerda que si no pagas tus multas de tránsito, no podrás hacer cinco trámites esenciales para estar al corriente en tu documentación necesaria, tales como:



Baja de vehículo en el padrón vehicular Cambio de propietario Actualización de datos en el padrón vehicular Verificación vehicular Renovación o reexpedición de licencia de conducir

¿Quién puede multarte en el Edomex? Esto debes saber

En las vías primarias, solo las agentes de tránsito, adscritas a la Secretaría de Seguridad, las cuales portan: camisa blanca con franjas naranjas, pantalón azul marino y dispositivo electrónico de mano.

Solo las agentes de Tránsito serán las facultadas para imponer sanciones, mientras que los agentes de vialidad tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento. La boleta de infracción deberá contener requisitos precisos como:

Placa

Entidad

Motivo

Firma de la agente

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, "solo mujeres Agentes de Tránsito, quienes se distinguen por sus uniformes y vehículos en color negro y vivos naranja, pueden imponer infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito del Estado de México, a través de la terminal electrónica".

Las patrullas de tránsito deben estar perfectamente identificados conforme al área a la que están adscritas. Los vehículos policiales podrás identificarlos porque están poseen una cromática rotulada en la unidad.