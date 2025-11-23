Detienen a 4 policías por el caso de Rodrigo Isidro, estudiante asesinado durante un retén en Tabasco

A más de ocho días de la muerte del estudiante de Veterinaria, Rodrigo Isidro Ricárdez, cuatro policías estatales fueron detenidos por su presunta participación en el ataque que sufrió el joven de 20 años tras negarse a detenerse en un retén en Villahermosa, Tabasco.

La familia del joven había denunciado en días previos diversas irregularidades en la investigación, al afirmar que no se les informó oportunamente sobre lo sucedido y que incluso habrían intentado sembrarle pruebas.

Detienen a policías por el asesinato de Rodrigo Isidro en Tabasco

Alrededor de las 12:45 horas de este domingo 23 de noviembre, elementos de la Policía de Investigación ejecutaron un operativo dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, donde cuatro agentes estatales fueron aprehendidos.

De acuerdo con información preliminar, estos elementos habrían participado en el retén donde Rodrigo fue perseguido y posteriormente baleado.

Los elementos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para rendir declaración ante el fiscal encargado de la investigación, esto como parte del procedimiento para esclarecer el asesinato del estudiante de veterinaria.

#Tabasco | Detuvieron hace unos momentos a cuatro policías estatales presuntamente involucrados en el homicidio de Rodrigo Isidro, el joven estudiante de veterinaria, acribillado tras negarse a parar en un retén.@Joseraul_reyes con la información pic.twitter.com/c56qhOlg0j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025

¿Qué ocurrió en el retén donde murió Rodrigo Isidro?

La noche del viernes 14 de noviembre, Rodrigo circulaba por el circuito interior Carlos Pellicer Cámara, en Villahermosa, cuando una patrulla comenzó a seguirlo.

Según la versión de su familia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le cerraron el paso, e incluso dispararon en repetidas ocasiones contra el vehiculo.

El joven, ya herido por los disparos, continuó conduciendo hasta impactarse contra un poste en una calle de la colonia José María Pino Suárez, donde quedó dentro del automóvil.

Sus padres denunciaron que la policía y personal de la Fiscalía cometieron múltiples anomalías, al tardar más de 12 horas en informarles sobre la muerte de Rodrigo Isidro, a pesar de que ellos llamaron insistentemente al teléfono que él llevaba.

Además, acusan que habrían retirado sin autorización videos captados por cámaras de seguridad de la zona, lo que, aseguran, podría configurar un intento de manipular la escena.

Exigen justicia por Rodrigo Isidro en Villahermosa; realizan marcha en Tabasco

Un día antes de las detención, familiares, vecinos, estudiantes y docentes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco marcharon en Villahermosa para exigir justicia.

Durante la protesta pidieron que se castigara a los responsables y que la investigación avance sin fabricación de culpables ni encubrimientos, ya que aseguran que el joven solo regresaba del rancho de su familia, sin hacerle daño a nadie.

