Vecinos detienen a joven ebria tras mortal atropello en Juriquilla, Querétaro

Se registró un trágico accidente en la colonia Juriquilla Pueblo, al norponiente de la capital queretana, dejó como saldo la muerte de un adulto mayor y la detención de una joven de aproximadamente 20 años, presuntamente responsable del atropello mientras conducía en presunto estado de ebriedad. El hecho movilizó a vecinos, cuerpos de emergencia y autoridades municipales durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con información proporcionada por policías capitalinos, la víctima intentaba cruzar la avenida Villas del Mesón cuando fue embestida por un vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes. Tras el impacto, vecinos salieron de inmediato para auxiliar al hombre y, al percatarse de que los tripulantes se encontraban en estado etílico, retuvieron a la joven señalada como la probable conductora.

Paramédicos confirmaron la muerte del hombre atropellado en Querétaro

Tras recibir el reporte del accidente, elementos de la Policía Municipal de Querétaro y paramédicos acudieron al lugar para intentar brindarle atención médica al adulto mayor. Sin embargo, al revisarlo únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

👀🚨 Así fue el momento en que detuvieron a la joven que habría atropellado a un adulto mayor, que no sobrevivió, en Juriquilla pic.twitter.com/S17QBpLUxG — Expreso Querétaro (@expresoqro) November 24, 2025

Las autoridades decidieron cerrar la circulación en la zona para permitir que el personal forense realizara las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue.

Joven quedó detenida por homicidio culposo en Querétaro

Aunque los cuatro ocupantes del vehículo presentaban aliento alcohólico, testigos señalaron directamente a la joven como la persona que iba al volante al momento del atropello. Por este motivo, fue trasladada de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por el presunto delito de homicidio culposo.

El vehículo involucrado quedó asegurado por las autoridades estatales para futuras investigaciones y peritajes que permitan esclarecer por completo cómo ocurrió el fatal incidente.

La vialidad permaneció acordonada por varias horas mientras se llevaban a cabo las diligencias forenses. Este caso se suma a los llamados de autoridades y organizaciones civiles para reforzar medidas que eviten que personas en estado de ebriedad tomen el volante, pues las consecuencias pueden resultar trágicas, como sucedió en esta ocasión.

Por su parte, el alcalde municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, pidió al Congreso Estatal que le den prioridad a la iniciativa "Homicidio vial" que pide castigos más severos para las personas que conduzcan alcoholizados y provoquen accidentes mortales.