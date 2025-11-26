La detención de Jaciel Antonio "N", alias “El Pelón”, tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha sido clave para saber más detalles del presunto sicario, un joven de 17 años de edad, quien fue abatido el 1 de noviembre de 2025 tras matar al funcionario.

"El Pelón", de 36 años de edad, es identificado como un presunto reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y narcomenudistas.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Menor señalado de matar a Carlos Manzo tenía dos cómplices

El presunto asesino de Carlos Manzo, atacado a balazos, de acuerdo con la fiscalía del estado, fue un menor identificado como Víctor Manuel "N", originario del municipio de Paracho, quien tenía dos supuestos cómplices: Fernando Josué "N" y Ramiro "N".

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el 19 de noviembre que estos dos sujetos fueron encontrados muertos el 10 de noviembre pasado sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos.

Las investigaciones refieren que "El Pelón" al parecer reclutó a Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N”, quienes deberían acercarse para matar al alcalde durante el Festival de Las Velas el Día de Muertos.

¿Cuánto iba a recibir el asesino de Carlos Manzo?

En la primera audiencia de imputación contra Jaciel Antonio "N", presunto reclutador de los dos adolescentes que participaron en el homicidio del alcalde Carlos Manzo, el juez de control determino imponerle prisión preventiva oficiosa, pero por ahora solo fue acusado de cohecho y extorsión agravada.

La audiencia inicial duró aproximadamente tres horas y se llevó a cabo este martes, en la Sala Tres de los juzgados del Penal David Franco Rodríguez, "Mil Cumbres".

Hoy se reveló que trató de extorsionar a la madre de Fernando Josué "N", quien habría conocido al presunto asesino en un centro de rehabilitación de Uruapan, donde de acuerdo con la primera información, "El Pelón" los reclutó para que posteriormente Ramiro "N" los adiestrara en Tiamba y finalmente se les ofrecieran 2 millones de pesos para asesinar al alcalde.

Nuevas audiencias de presunto autor intelectual del crimen y escoltas de Carlos Manzo

El miércoles se determinará la vinculación a proceso o no, de Jorge Alberto "N", alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen, quien enfrenta cargos por homicidio y lesiones calificadas.

Así como de Omar "N", Alejandro "N", Mario Alberto "N", Guillermo "N", Demetrio "N", Omar Osvaldo "N" y Montserrat "N", escoltas de Carlos Manzo, acusados de homicidio doloso, en comisión por omisión.