¿Si pagas, te ayudan? Vecinos de Atizapán denuncian irregularidades tras inundaciones por tubería rota

La ruptura de una tubería de agua potable de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), registrada la madrugada del sábado 22 de noviembre en Atizapán de Zaragoza, sigue generando afectaciones entre los vecinos; quienes además denunciaron que el apoyo está siendo condicionado.

¿Qué pasó con las inundaciones en Atizapán, Edomex?

El incidente se originó cuando el tubo del sistema reventó alrededor de las 4 de la mañana, ocasionado que el agua se desbordara hacia las viviendas ubicadas en las calles Cerrada de los Naranjos, San José y Sandía.

Lo que dejó como saldo más de 30 casas inundadas, calles enlodadas y varios vehículos con pérdida total. Además, provocó la suspensión de agua por 72 horas en Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

Al día siguiente, el tubo maestro de 72 pulgadas, ubicado a cinco metros de profundidad en la avenida De la Manzana, fue retirado, pero las labores continúan para ayudar a los afectados, aunque algunos denuncian que no es de a gratis.

Vecinos acusan que la ayuda es condicionada: “Si no estás al corriente, no te apoyan”

Entre agua sucia, muebles empapados y electrodomésticos inservibles, los vecinos aseguran que la emergencia se ha convertido también en un problema burocrático.

Haydé, una vecina afectada de San Miguel Xochimanga, afirma que las autoridades están condicionando el apoyo a cambio de demostrar que están al corriente en sus pagos.

“Nos dicen que si no estamos al corriente del predial o del pago del agua, no nos hacen válido el seguro ni nos apoyan" narró visiblemente consternada.

Para colmo, cuando les entregan insumos de limpieza o alimentos, les solicitan tomarse una fotografía como “comprobante” de que recibieron la ayuda.

Tres municipios sin agua y daños visibles en las calles

La fuerza del agua que brotó de la red hidráulica dejó calles erosionadas, banquetas levantadas y viviendas con golpes visibles en paredes y puertas. La CAEM confirmó que el suministro continúa suspendido mientras se instala la nueva tubería principal.

El incidente afecta a decenas de familias mexiquenses, especialmente a aquellas que habitan en Ecatepec, Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

Mientras continúan las reparaciones, los damnificados piden que las autoridades estatales y municipales garanticen apoyos sin trabas administrativas y que no se les olvide a la semana, como ha ocurrido en emergencias anteriores.