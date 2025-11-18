“Andaban de parranda": Hermano de AMLO se burla de personas desaparecidas en Tabasco

José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una fuerte ola de indignación al minimizar la problemática de las desapariciones en el estado durante su comparecencia ante el Congreso estatal del pasado lunes 17 de noviembre.

Hermano de AMLO dice que desaparecidos en Tabasco "andaban de parranda"

Ante cuestionamientos sobre la crisis de personas desaparecidas que aqueja a Tabasco y al país, López Obrador desestimó la gravedad del problema utilizando un comentario frívolo. El funcionario aseguró que muchas de las personas reportadas como desaparecidas en la entidad no lo están, sino que simplemente "andaban de parranda".

"Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la Fiscalía y ponen la denuncia ante la Fiscalía y ahí se queda, muchas veces, estas personas es que se van, algunas hasta fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la Fiscalía el aviso de que ya la persona llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción 'no andaban, andaban de parranda'", dijo en su comparecencia.

La declaración se da en un momento de alta sensibilidad social, donde colectivos de búsqueda y familiares de víctimas exigen resultados y respeto a los gobiernos, tanto federal como estatales.

La minimización de la tragedia por parte del hermano del expresidente ha sido duramente criticada por la oposición y organizaciones civiles, quienes señalan que este tipo de declaraciones revictimizan a las familias y reflejan una falta de empatía e interés institucional para resolver la crisis de desapariciones forzadas.

Estadísticas de personas desaparecidas en Tabasco 2025

De acuerdo con el morenista, hay más de 2 mil personas desaparecidas en Tabasco y tan solo en este año se encontraron 215 personas. Supuestamente, López Obrador defendió que la cifra varía tanto porque las familias de las personas reportadas como desaparecidas no notifican a la Fiscalía que ya regresaron porque "andaban de parranda".