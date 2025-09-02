Dos menores de edad, de 13 y 17 años, protagonizaron un asalto en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

En un video se ve cómo un automovilista espera la luz verde del semáforo. Sin titubear, los presuntos asaltantes se acercan y sacaron un arma para amedrentar al conductor, quien intenta escapar, pero ellos se lo impiden.

Continúan su amenaza. Forcejean. Finalmente, cumplen su objetivo: arrebatarle sus pertenencias para luego escapar. Sucedió el pasado 26 de agosto, minutos antes de las 8 de la noche.

Detienen a presuntos implicados en asalto a conductor

Este lunes, los dos asaltantes fueron detenidos junto con un cómplice, también menor de edad, después de que presuntamente robaron a otro automovilista en la colonia Obrera.

Traían una pistola, un cargador de metal, 300 pesos y una bolsa. Los tres fueron llevados al Ministerio Público de la Fiscalía Central para Menores.

Aumenta cifra de adolescentes imputados por algún delito

En México, el número de adolescentes imputados con algún tipo de delito aumentó de más de 22 mil en el año 2021 a casi 33 mil en el 2023. Así lo reportó el más reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre menores infractores.

La pregunta queda en el aire: ¿es la falta de oportunidades en educación, la ineficacia en los programas sociales existentes o la poca preocupación por la niñez y adolescencia en nuestro país? La mejor opinión la tiene usted.

