¿Cuál es el número de la visa americana? La ubicación en la que aparece en tu tarjeta

Para viajar a Estados Unidos, es necesario, además del pasaporte, tener la visa americana vigente. Sin embargo, no todos saben cuáles son las características de dicho documento, como el número que tienen. Para evitar sorpresas, en esta nota te explicamos cuál es y cuál es su ubicación.

¿Cuál es el número de visa y para qué sirve?

El número de la visa americana aparece impreso en el documento en físico que te brindan al momento de autorizarlo. Este es un número único para cada visa y sirve a manera de identificación en sistemas oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¿Dónde se ubica el número en la visa americana?

Para hallar la ubicación de este número, deberás revisar la parte del frente de la visa americana pegada en tu pasaporte. El número suele estar en la esquina inferior derecha del documento, con color rojo. Está formado de ocho dígitos y letras como puede ser “F1234567”.

Este número de visa no debe ser confundido con el número de pasaporte o con otros números que están en el mismo documento.

Mientras que si la visa americana es una tarjeta de cruce fronterizo, conocida también como visa láser, el número estará en la parte posterior, al final del primer renglón a la derecha. Este número está formado por 12 dígitos y comienza después de las tres letras del consulado y un cero, el cual no debe ser considerado en el número de la visa.

¿Cómo saber si debo renovar mi visa americana?

Entre las partes de la visa americana, el documento tiene una fecha de emisión y de expiración, el cual especifica cuándo terminará su vigencia. No obstante, esta es distinta a la fecha límite para permanecer en Estados Unidos, la cual es determinada tras el viaje.

Las personas pueden iniciar el proceso de renovación de visa un año antes de su fecha de expiración. Aunque también pueden hacerlo un año después de la fecha de vencimiento y así evitar iniciar el proceso de obtención desde cero.

Algunas personas pueden excentar la entrevista con el agente consular al momento de la renovación de visa. En esta nota te explicamos los detalles.