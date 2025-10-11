Caída de una figura de Chivas: Omar “N” vinculado a proceso por abuso sexual infantil

El exfutbolista Omar “N”, recordado por su paso en el Club Guadalajara, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, luego de una audiencia que se extendió por más de 10 horas.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, los hechos ocurrieron en agravio de la hija de su ex pareja sentimental, desde que la menor tenía 11 años hasta los 17.

El juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal y dictó como medida cautelar seis meses de prisión preventiva oficiosa, además de otorgar un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Omar “N” ya era investigado por casos previos

La vinculación a proceso del exdelantero no es el único frente que enfrenta. La Fiscalía de Jalisco confirmó que existen dos carpetas de investigación adicionales por el mismo delito, con víctimas diferentes.

Aunque ambos casos permanecían archivados, ahora serán reactivados a partir de la nueva denuncia, lo que significa que Omar “N” podría enfrentar tres juicios simultáneamente.

Autoridades ministeriales precisaron que estos antecedentes podrían ser considerados agravantes, lo que incrementaría la severidad de las sanciones si se dictara una sentencia condenatoria.

La fiscal Lidia Canales Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes, declaró que los expedientes antiguos “se revisarán a fondo para determinar si existieron omisiones en las investigaciones previas”.

Detención y cronología del caso del exfutbolista de las Chivas

El exjugador fue detenido el pasado 4 de octubre durante un operativo en el centro de Zapopan, luego de que se presentara una denuncia formal por abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con las autoridades estatales, la carpeta de investigación fue calificada como consistente, lo que en términos legales significa que existen pruebas sólidas que respaldan la acusación presentada.

Después de su aprehensión, Omar “N” fue imputado formalmente y trasladado ante un juez, quien determinó su vinculación a proceso el 10 de octubre.

El proceso continuará mientras la defensa y el Ministerio Público presentan nuevas pruebas dentro del plazo fijado por la autoridad judicial.

Si se comprueba su responsabilidad, el exjugador podría enfrentar una pena de entre 12 y 18 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Jalisco.