Cada que ocurre una fiesta de cumpleaños, es típico cantar el “Feliz cumpleaños” antes de partir el pastel. Lo que no es usual y parece más de película de terror es que dicho tema se escuche a todo volumen durante la noche y madrugada. Justo esto es lo que sucedió en un poblado en España y el video se volvió viral en las redes sociales.

El hecho pasó en Murcia, cuando los altavoces de una escuela comenzaron a reproducir el tema “Cumpleaños Feliz”, del popular grupo español Parchís, durante más de cinco horas en la noche del martes 7 de octubre de 2025.

VIDEO: Así se escuchó el “Cumpleaños Feliz” en medio de la noche en Murcia, España

Los Bomberos de Murcia informaron que los vecinos reportaron la inusual situación que comenzó alrededor de las 23:00 horas del martes. Debido a ello, acudieron al colegio público Ceip Hellin Lasheras en el municipio de Javalí Viejo.

Los bomberos usaron linternas para entrar a la escuela en medio de la madrugada. Incluso compartieron en sus redes sociales el video del momento, cuando es posible escuchar el tema “Cumpleaños Feliz”, mientras que los respondientes del cuerpo de bomberos bajan de su camión y entran a la escuela, en medio de la noche.

El personal usa sus trajes antifuego mientras cargan con una escalera y se desplazan por las instalaciones mientras suena el tema usado típicamente en fiestas infantiles.

La pregunta sin respuesta: ¿Por qué se activaron los altavoces de la escuela?

La canción pudo ser escuchada desde las 23:00 horas del martes 7 de octubre de 2025 y los bomberos apagaron el sistema de altavoces alrededor de las 4:30 del miércoles 8 de octubre. “¡No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... no eran horas!”, agregaron los Bomberos de Murcia al video publicado en redes sociales.

Las autoridades no precisaron las razones por las cuales la canción sonó durante más de cinco horas en repetición por los altavoces de la escuela durante la madrugada.