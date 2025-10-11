Se escapa tigre de bengala de un zoológico en Puebla; piden extremar precaución

Se escapa un tigre de bengala del zoológico Parque Animalia, ubicado en Xicotepec, Puebla, y provocó pánico entre habitantes de la Sierra Norte del estado. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el felino se fugó luego de que las fuertes lluvias registradas en la zona ocasionaran graves daños en las instalaciones del recinto.

El ejemplar, que pesa aproximadamente 130 kilogramos, era uno de los animales resguardados en el parque, donde también se reportaron afectaciones en otras áreas. Según las autoridades, todos los demás ejemplares fueron contenidos, pero el tigre logró salir del perímetro antes de que el personal pudiera controlarlo.

🚨📢 Ante la fuga de un ejemplar de tigre de bengala del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, en Puebla, pedimos a la ciudadanía evitar acercarse, cazarlo o herirlo.



En caso de avistamiento, comunícate al 911. 📞

Más detalles ➡️… pic.twitter.com/rJXV1fBUqB — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 11, 2025

Profepa pide no acercarse ni intentar capturar al tigre de bengala en Puebla

Ante la emergencia, la Profepa emitió un llamado urgente a la ciudadanía para no intentar atrapar, ahuyentar o herir al tigre, ya que se trata de un animal de gran fuerza y potencialmente peligroso.

“Solicitamos a la población no intentar capturarlo o ahuyentarlo, mucho menos herirlo o cazarlo. En caso de avistamiento, pedimos resguardarse y avisar de inmediato al 911”, señaló la dependencia en un comunicado.

La autoridad ambiental también pidió mantener la calma y seguir únicamente las indicaciones de los cuerpos de seguridad. El C5 de la región ya activó un operativo especial para recibir reportes y coordinar la respuesta en caso de que el felino sea visto en zonas pobladas.

La Marina y veterinarios especializados buscan al tigre en Xicotepec

Para lograr una contención segura del tigre, la Profepa trabaja en conjunto con personal de la Secretaría de Marina (Semar), elementos de Seguridad Pública estatal y municipal, así como veterinarios especializados en fauna silvestre.

Los equipos han desplegado un perímetro de búsqueda que abarca las zonas rurales y boscosas cercanas al parque, donde se presume que el ejemplar podría haberse refugiado. Hasta el momento, no se han reportado ataques ni daños a personas o animales domésticos.

La prioridad, explicaron las autoridades, es localizar al tigre con vida y sin poner en riesgo a la población ni al propio animal.

Recomendaciones a la población al estar un tigre suelto por las calles

Las autoridades recordaron que los tigres de bengala son animales territoriales y evasivos, por lo que es probable que el ejemplar permanezca escondido hasta sentirse seguro. En caso de avistarlo, se recomienda:

