Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, en Lviv

¡Tragedia internacional! Este 30 de agosto 2025, el expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, de 54 años de edad, fue asesinado a tiros en la ciudad Lviv, ubicada en Ucrania.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, así como la causa por la que realizó el asesinato.

Así fue el asesinato de Andriy Parubiy en Lviv, Ucrania

La Fiscalía General de Ucrania, informó que un hombre armado disparó varias veces en contra del expresidente del Parlamento ucraniano, dejándolo sin vida.

Tras el ataque, el asesino se dio a la fuga, por lo que las autoridades comenzaron con una persecución. Continúan las investigaciones para dar con el responsable de la muerte de Andriy Parubiy.

El cuerpo del mandatario quedó tendido en la calle; investigadores ya inspeccionan el cuerpo de la víctima.

Autoridades no dieron ninguna indicación inmediata sobre si el asesinato del político tenía algún vínculo directo con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Volodymyr Zelenskiy envía condolencias a la familia de Parubiy

A través de redes sociales, Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania, confirmó el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano, enviando sus condolencias a la familia y seres queridos de Parubiy.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv. Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos.

En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios.”, compartió el mandatario en X, antes Twitter.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

¿Quién era Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento Ucraniano?

Andriy Parubiy, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano, desde abril 2016 hasta agosto del 2019, además, fue uno de los líderes de las protestas de 2013-2014 que pedían vínculos más estrechos con la Unión Europea.

También fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania entre febrero y agosto de 2014, período en el que comenzaron los combates en el este de Ucrania y Rusia anexó la península de Crimea.