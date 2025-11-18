Ejecutan a balazos a Karina Díaz Hernández, regidora en el municipio de palizada

La violencia contra funcionarios públicos golpea de nuevo al sureste del país. Karina Díaz Hernández, regidora en el municipio de Palizada, Campeche, fue asesinada en un ataque armado, sumándose a la lista de autoridades locales víctimas del crimen. El hecho tuvo lugar el pasado lunes durante la noche.

Matan a balazos a regidora de Palizada, Campeche

Karina Díaz Hernández, quien ocupaba un cargo de representación popular en el ayuntamiento de Palizada, fue víctima de un ataque directo que le costó la vida. Según información preliminar, fue asesinada al llegar a su domicilio tras recibir impactos de arma de fuego y posteriormente la regidora murió cuando recibía atención médica.

El homicidio de la regidora ha generado una fuerte indignación en la comunidad de Palizada y en el ámbito político de Campeche. Por su parte, las autoridades locales y la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.

Gobernadora Layda Sansores lamenta homicidio de Karina Díaz Hernández

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio algunas palabras ante el homicidio de Karina Díaz Hernández a través de su cuenta oficial de X: "Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales. La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos. Honraremos su memoria con verdad y justicia. Las investigaciones ya están en curso y se realizan con seriedad y rigor. A su familia y amigos, mi abrazo fraterno, mi cariño y toda mi solidaridad", escribió.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio su pésame ante la muerte de la regidora: "Mi más sentido pésame y mi gran indignación. Solidaridad con usted, querida senadora @MartinaKantun, y con los familiares y amistades de la compañera Karina Díaz Hernández. Es inminente que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables".