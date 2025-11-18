Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: ¿Cómo amanecen los precios tras el puente?

Se terminó el puente revolucionario y este martes 18 de noviembre miles de mexicanos retoman sus actividades cotidianas. Con el regreso a clases y al trabajo, el tráfico y los traslados aumentan, por lo que revisar el nivel del tanque y el precio de la gasolina es el primer paso para administrar la semana.

Para que este regreso a la realidad no afecte tu bolsillo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio de gasolina en México hoy 18 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.83 pesos

Diésel precio por litro: $26.23 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy martes 18 de noviembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.58 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 18 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.46 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.03 pesos

Diésel precio por litro: $26.01 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Edomex hoy 18 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.69 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.48 pesos

Diésel precio por litro: $25.89 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 18 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.87 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.42 pesos

Diésel precio por litro: $26.25 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 18 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.34 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.08 pesos

Diésel precio por litro: $25.94 pesos

¿Dónde se vende la gasolina más barata y más cara de México?

Tras el fin de semana largo, las variaciones de precio continúan. Hoy, una de las gasolinas regulares más económicas se encuentra en la frontera norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un precio de $21.65 pesos por litro. En contraste, la gasolina premium más cara se reporta en zonas turísticas como Cancún, Quintana Roo, donde el litro puede alcanzar los $28.20 pesos.

