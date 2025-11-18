Logo InklusionSitio accesible
Activan Alerta Amber urgente tras la desaparición de dos hermanos en el Edomex

En el Edomex activan una Alerta Amber urgente por la desaparición de dos menores; buscan a los hermanos Rafael y Roger Martínez Reyes; extraviados en Ecatepec.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Una movilización urgente de autoridades y ciudadanía se activó en el Edomex tras la Alerta Amber emitida por la desaparición de dos menores en Ecatepec de Morelos. La búsqueda de los hermanos Hayden Rafael (5 años) y Roger Yusei Martínez Reyes (tres años) mantiene en alerta al territorio mexiquense, mientras sus familias enfrentan horas de angustia y un operativo que avanza contra el tiempo para lograr su localización.

Edomex: Activan alerta amber tras desaparicón de menores

La Fiscalía General de Justicia del Edomex emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda de los menores desaparecidos entre el 13 y 17 de noviembre de 2025. De acuerdo con las autoridades, tras la activación de la Alerta Amber cada minuto es crucial y la integridad de ambas podría estar en riesgo.

Es urgente, desapareció, Hayden Rafael Martínez Reyes: Su cabello es lacio y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son medianos, también en tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.10 metros y tiene un peso de 40 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Ecatepec, Edomex, se desconoce cómo vestía, por lo que piden revisar a detalle su ficha de búsqueda.

Buscan con urgencia a Roger Yusei Martínez Reyes: Su cabello es ondulado y de color castaño, mientras que sus ojos son grandes, también en tono café obscuro. Mide aproximadamente 0.90 metros y tiene un peso de 30 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Ecatepec, Edomex, se desconoce cómo vestía, por lo que piden revisar a detalle su ficha de búsqueda.

Desaparece otro niño en Cuautitlán, Edomex

Buscan con urgencia a Gabriel Alexander Becerril Juárez: Su cabello es corto y de color negro, mientras que sus ojos son grandes, también en tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.05 metros y tiene un peso de 18.5 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Cuautitlán, Edomex, se desconoce cómo vestía, por lo que piden revisar a detalle su ficha de búsqueda.

Alerta Amber Edomex HOY
Gabriel Alexander Becerril Juárez desapareció en el Edomex; lo buscan con urgencia|Gobierno del Estado de México

¿Qué es y cómo funciona la Alerta Amber en México?

En casos de desaparición, cada segundo cuenta. La Alerta Amber México es el protocolo oficial de reacción inmediata para localizar a menores en riesgo inminente, coordinado por la Fiscalía General de Justicia; es crucial entender que la Alerta se activa de inmediato: NO ES NECESARIO ESPERAR 72 HORAS, un mito peligroso que las autoridades buscan erradicar y que ha costado vidas.

Cómo activar la Alerta Amber en México:

Cuando un menor desaparece, la velocidad es la prioridad. Activar la Alerta Amber México es el paso inicial para que la Fiscalía inicie la búsqueda inmediata y formal.

1. Llama de inmediato a la línea nacional 24/7: Marque 01 800 00 854 00. Esta es la vía más rápida para formalizar tu reporte a nivel nacional.

2. Acude al Ministerio Público (MP) más cercano: Después de la llamada, es obligatorio acudir al MP para la validación oficial del caso y la firma de la ficha.

Documentos clave que aceleran la búsqueda tras Alerta Amber

  • Identificación oficial vigente del familiar.
  • Una fotografía reciente y clara del menor.
  • Proporcionar una descripción completa: nombre, edad, descripción física, ropa que llevaba y el lugar exacto donde desapareció.
