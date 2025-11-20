Victor “El Chakal” Navarro dedicó diez años de su vida a construir una carrera sólida en las Artes Marciales Mixtas (MMA); sin embargo, una imprudencia al volante ocurrida en Chiapas ha puesto en pausa, y quizás finalizado, su sueño deportivo, dejándolo postrado en una cama y con un futuro incierto.

El incidente ocurrió cuando “El Chakal”, quien además de deportista es padre de familia, salía de su turno como guardia de seguridad alrededor de las 4:00 de la mañana en Tuxtla Gutiérrez.

El accidente: El conductor se dio a la fuga tras arrollar al Chakal

Fuerza Informativa Azteca pudo conocer que Víctor se encontraba a bordo de su motocicleta esperando la luz verde del semáforo en el cruce del Bulevar Los Laguitos y la calle Ciro Farrera, en la capital de Chiapas. Fue en ese momento estático cuando la tragedia lo golpeó.

Un acelerado automovilista lo arrolló causándole graves heridas. Lejos de auxiliarlo, el responsable huyó del lugar, dejando al atleta gravemente herido sobre el asfalto.

Las consecuencias físicas para un hombre que vive de su cuerpo han sido devastadoras. Alejandro Navarro, hermano de la víctima, detalló la gravedad de las lesiones:

“Se le tuvo que hacer cirugía para sacar un sangrado interno que tenía, y el golpe de la espalda... pues prácticamente le impide la movilidad al cien por ciento”.

El diagnóstico médico no es alentador. Debido a la severidad de las heridas, existe una alta probabilidad de que “El Chakal” no pueda volver a pelear profesionalmente, truncando una década de esfuerzo y disciplina.

“Piden las cámaras y no las dan": Denuncian inacción de la Fiscalía de Chiapas

La familia ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del estado de Chiapas. Aunque las autoridades aseguran estar dando seguimiento al caso, los afectados denuncian que no hay avances reales y que se han topado con burocracia para acceder a pruebas clave.

“No le han dado ningún seguimiento... piden las cámaras y no las dan, las piden y no las dan”, lamentó Alejandro Navarro.

Más allá del dolor físico, Víctor enfrenta una dura batalla emocional y económica. Al ser el único sostén de su familia, el encierro y la inactividad lo han sumido en la tristeza.

“Emocionalmente se encuentra mal, triste, la depresión... por lo mismo que está encerrado siendo una persona activa”, explicó su hermano.

La familia de “El Chakal” hace un llamado urgente: esperan que el responsable tenga la humanidad de contactarlos para ayudar con los gastos médicos, o que la autoridad finalmente agilice la búsqueda para que este caso, que apagó una brillante trayectoria deportiva, no quede impune.

