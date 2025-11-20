VIDEO: Explosión de polvorín en zona del Cerro del Quinceo sacude Morelia, Michoacán

Una fuerte explosión registrada la tarde de HOY 20 de noviembre en un presunto polvorín de Morelia, Michoacán, puso en alerta a autoridades estatales, federales, y cuerpos de emergencia, luego de que se reportaran personas lesionadas y un desaparecido en la zona alta del Cerro del Quinceo.

El estruendo fue escuchado en colonias cercanas como Los Llanos y Lucio Cabañas, lo que derivó en múltiples llamadas al '911' alertando sobre el estallido.

Cómo ocurrió la explosión polvorín Morelia y qué reportan las autoridades

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió dentro de un predio identificado como Fuegos Pirotécnicos "Juárez", donde presuntamente se manipulaba material peligroso.

En el sitio se encontraban varias personas al momento del estallido; de manera preliminar, se confirmó que una persona resultó gravemente herida y fue trasladada por civiles a urgencias, mientras que otra permanece desaparecida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: FUERTE EXPLOSIÓN EN TAQUERÍA DE MAZATLÁN DEJA AL MENOS TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS

Policía de #Morelia atiende una explosión en un presunto polvorín en la colonia Lucio Cabañas.



En la zona trabajan cuerpos de emergencia, Guardia Civil y personal de la Defensa.



De manera preliminar, se reporta una persona desaparecida y una lesionada de gravedad, trasladada… pic.twitter.com/QJfZOz1s5r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

Explosión polvorín Morelia: movilización de bomberos, Guardia Civil y Ejército en la zona

Policía Morelia informó que al lugar acudieron elementos municipales, así como agentes de la Guardia Civil, bomberos estatales y municipales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado.

La zona fue acordonada para permitir las labores de búsqueda, evaluación de daños y aseguramiento del área, debido al riesgo que representa el manejo de sustancias pirotécnicas.

En el perímetro se observa la presencia del Servicio Médico Forense, en espera de los resultados de las labores de inspección que realizan los cuerpos de emergencia dentro del predio; las autoridades mantienen resguardado el acceso debido a la posibilidad de material sin detonar.

La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del estallido, determinar el estatus legal del polvorín y confirmar la situación de la persona reportada como desaparecida.

Testigos compartieron en redes sociales videos donde se observa una densa columna de humo visible a varios kilómetros; la explosión rápidamente se volvió tendencia, en parte por ocurrir a escasa distancia del estadio José María Morelos y Pavón.