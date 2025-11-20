¡Peligrosa persecución en Hermosillo! Detienen a sujeto que habría robado una pipa

Un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, de 34 años, fue detenido este miércoles 19 de noviembre de 2025 tras conducir una pipa supuestamente robada y provocar una peligrosa persecución que dejó daños en vehículos privados, postes y mobiliario urbano en distintos puntos de Hermosillo, Sonora.

El incidente inició alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando se activó un código rojo por el robo de la unidad en Paseo Río Sonora y De la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor. A través de las cámaras de videovigilancia del C5i, la pipa fue ubicada minutos después circulando por el Periférico Oriente.

Cuando el conductor notó la presencia policial, aceleró e inició la huida por la avenida 18 de Marzo, luego avanzó hacia la calle Jorge Valencia y finalmente llegó al bulevar Luis Encinas, donde chocó contra un poste y una parada de autobuses. Pese al impacto, dio reversa y embistió cinco vehículos que estaban en circulación.

Daños durante la huida: autos golpeados y mobiliario destruido

El recorrido siguió hacia la calle Rayón, donde la pesada unidad golpeó tres autos, y luego continuó hacia la calle Veracruz en dirección al oriente. En la persecución participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como Bomberos y Cruz Roja, pues inicialmente se desconocía si la cisterna transportaba combustible.

Para evitar que el conductor ingresara a zonas concurridas, personal policial realizó algunas detonaciones dirigidas a las llantas de la pipa.

¿Dónde terminó la persecución?

La movilización concluyó en el bulevar Kino y José Gutiérrez, donde las fuerzas de seguridad lograron interceptar la unidad luego de neutralizar sus llantas. Ahí llevaron a cabo la detención del conductor, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de robo y daños.

Protección Civil confirmó que la pipa estaba vacía, aunque se reportó una pequeña fuga de diésel en el tractocamión, la cual fue controlada rápidamente por elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos.