Choque en Uruapan deja cinco elementos heridos de la Guardia Nacional

Un fuerte choque vehicular registrado la mañana de este jueves generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia en Uruapan, Michoacán, luego de que una camioneta particular impactara de manera directa a un camión de la Guardia Nacional sobre la Avenida Chiapas, a unos metros del DIF municipal. El choque dejó como saldo preliminar a cinco elementos heridos y obligó a desplegar un operativo vial para evitar mayores riesgos en la zona.

¿Cómo ocurrió el choque que dejó varios heridos de la Guardia Nacional?

De acuerdo con los primeros reportes, el camión oficial, identificado con el número económico 22591, circulaba con dirección de sur a norte cuando una camioneta Nissan pick-up con matrícula NL-7542-C intentó cambiar de carril sin percatarse de la cercanía de la unidad institucional; el impacto provocó que ambos vehículos quedaran atravesados sobre los carriles centrales, afectando la circulación desde los primeros minutos del incidente.

Elementos heridos de la Guardia Nacional fueron trasladados a un hospital tras choque

Paramédicos de Rescate Michoacán y de Protección Civil Municipal llegaron de inmediato para valorar a los cinco oficiales que resultaron lesionados; aunque todos fueron atendidos en el sitio, dos de ellos necesitaron traslado a un hospital para una revisión más detallada.

Los otros tres permanecieron en el lugar bajo observación mientras se realizaban maniobras para retirar los vehículos dañados.

La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acordonó la zona para permitir el trabajo de los rescatistas y evitar nuevos percances, ya que el flujo vehicular comenzó a saturarse debido al cierre parcial de la avenida.

Elementos de la corporación realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió la colisión y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Durante más de una hora, agentes de tránsito realizaron cortes intermitentes para facilitar la circulación de autos particulares, transporte público y unidades pesadas que utilizan esta vía como paso hacia distintos puntos del municipio.

Al mismo tiempo, personal operativo apoyó en la retirada del camión y la camioneta particular, cuyas estructuras quedaron visiblemente afectadas tras el impacto.

Las autoridades informaron que el peritaje oficial permitirá definir las causas del accidente y establecer los procedimientos administrativos que correspondan.