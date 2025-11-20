¡Urge localizarlas! Alerta Amber activada; desaparecen dos menores en el Edomex

Una movilización coordinada de autoridades y habitantes del Edomex se puso en marcha luego de que se activara la Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Valle de Chalco y Chalco. Los casos de Camila Saray Pérez Torres (4 años) y Ariadna Vanessa Velázquez García (17 años) mantienen a las autoridades en seguimiento continuo, mientras sus familias esperan avances en las labores de localización.

Activan Alerta Amber en el Edomex tras la desaparicón de dos menores en Chalco y Valle de Chalco

La Fiscalía del Estado de México lanzó un llamado urgente para ayudar a localizar a dos jóvenes desaparecidas entre el 13 y el 15 de noviembre de 2025. Autoridades informaron que, tras activarse la Alerta Amber, cada minuto es decisivo, pues existe preocupación por la integridad de ambas menores.

La Fiscalía pidió a la ciudadanía mantenerse atenta y reportar de inmediato cualquier información que ayude a encontrarlas.

Es urgente, desapareció Camila Saray Pérez Torres: Su cabello es lacio y de color castaño, mientras que sus ojos son grandes, en tono café. Mide aproximadamente 1.10 metros y tiene un peso de 17 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Valle de Chalco, Edomex, vestía mallones color azul marino con puntos blancos, blusa color rosa y chanclas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx.

Buscan con urgencia a la menor desaparecida, Ariadna Vanessa Velázquez García: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos, en tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.58 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Chalco, Estado de México, únicamente se recuerda que portaba camisa color gris.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx.

Alerta Amber México: cómo funciona y qué debes hacer si un menor desaparece

La Alerta Amber México es un protocolo nacional que se activa de manera inmediata cuando un menor está en posible riesgo. No requiere esperar horas ni cumplir tiempos específicos: comienza a operar en cuanto se confirma la desaparición y se identifica algún factor de alerta.

Este mecanismo combina difusión digital y medios tradicionales para que la información llegue rápido a la mayor cantidad de personas. En plataformas como X, Facebook y portales informativos, los datos se replican en segundos; mientras que televisión, radio y carteles complementan la búsqueda en zonas con alto flujo de población.

Su eficacia se basa en la coordinación entre estados, dependencias de seguridad y una red internacional presente en más de 20 países.

Cómo activar la Alerta Amber México

Si un menor desaparece, estos pasos permiten iniciar el protocolo sin perder tiempo:



Reporta al número nacional : Comunícate al 01 800 00 854 00. La línea opera las 24 horas y canaliza el reporte para evaluación inmediata.



: Comunícate al 01 800 00 854 00. La línea opera las 24 horas y canaliza el reporte para evaluación inmediata. Proporciona información clave: Ten a la mano datos como nombre, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, último lugar donde fue visto y cualquier detalle que facilite su identificación. Una descripción precisa acelera la búsqueda inicial.



Ten a la mano datos como nombre, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, último lugar donde fue visto y cualquier detalle que facilite su identificación. Una descripción precisa acelera la búsqueda inicial. Acude al Ministerio Público: Tras el reporte telefónico, presenta la denuncia en la agencia más cercana. Lleva una identificación oficial y una fotografía reciente del menor. Si es posible, acude con familiares directos para validar la información.

La combinación de aviso oportuno, datos claros y coordinación institucional es esencial para que la Alerta Amber México funcione como fue diseñada: facilitar la localización rápida de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.