VIDEO: Momento exacto en que sujetos intentan “levantar” a 2 mujeres en San Pedro Cholula, Puebla

Vecinos de San Pedro Cholula difundieron un video que encendió las alertas, luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que los tripulantes de un automóvil Vento blanco intentaron subir por la fuerza a dos mujeres en Puebla

Por fortuna, las víctimas lograron escapar y ponerse a salvo, aunque el video no tardó en viralizarse; obligando a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Video del intento de secuestro en Puebla; así captaron el percance

En la grabación se observa cómo el vehículo blanco circula lentamente por varias calles de la colonia Manantiales. En un punto, el auto se detiene junto a una mujer de sudadera rosa que caminaba por la zona.

En ese instante, el copiloto abre la puerta para intentar subirla por la fuerza. La joven, nerviosa, corre de inmediato mientras el vehículo sigue su camino.

En otro video se observa al mismo auto acercarse demasiado a una mujer con chamarra azul; al notar el peligro que corre, ella retrocede y sale corriendo.

Vecinos aseguran que el vehículo ya había sido visto rondando en horas previas y que habría repetido el recorrido en calles cercanas del mismo fraccionamiento.

Autoridades analizan videos del intento de secuestro en Puebla

Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula confirmó que las imágenes fueron analizadas y que el incidente ocurrió en una zona limítrofe con Cuautlancingo.

La corporación informó que se reforzará la presencia policial en el punto donde fue captado el auto blanco y que se trabajará en coordinación con autoridades de municipios vecinos para mantener patrullajes continuos.

Aunque el video muestra el intento de subir por la fuerza a las mujeres, hasta el momento no se ha confirmado si los responsables cometieron otro delito en la zona ni si existieron reportes previos.

Tampoco se descarta que pudiera tratarse de una mala broma, como ocurrió en Aguascalientes, donde un grupo de jóvenes se grababa asustando a mujeres al fingir que las querían secuestrar.