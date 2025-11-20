Indignación en Chiapas: Encuentran a recién nacido en bolsa de basura en Mercado Popular del Sur

Una escena desgarradora conmocionó a los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido que fue abandonado al interior de bolsas de plástico, justo al lado de los contenedores de basura del Mercado Popular del Sur (MERPOSUR).

Comerciantes de Merposur hallan a recién nacido en bolsa de basura

Fueron los propios comerciantes y locatarios de la zona quienes realizaron el terrible descubrimiento. Al percatarse de la presencia del bebé, y con la esperanza de que aún tuviera signos vitales, llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron la tragedia: el menor ya no contaba con vida, terminando con la esperanza de quienes intentaron auxiliarlo.

No hay rastro de responsables que dejaron a recién nacido en bolsas

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los elementos periciales, quienes iniciaron las primeras investigaciones y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero de la persona o personas que abandonaron al menor en esas condiciones inhumanas. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación para dar con los responsables de este hecho que ha indignado a la comunidad chiapaneca.