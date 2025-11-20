Durango aprueba la Ley Nicole: prohibidas las cirugías estéticas en menores tras tragedia

Después de la muerte de Paloma Nicole, una menor de 14 años que murió tras someterse a cirugías estéticas, el Congreso del estado de Durango aprobó una reforma al Código Penal local conocida como la Ley Nicole.

Se trata de una nueva medida busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, además de sancionar con firmeza la usurpación de funciones médicas en este tipo de procedimientos.

🟣 ¡Unanimidad por la protección de nuestra niñez; aprobamos Ley Nicole!



En el Pleno del Congreso del Estado, aprobamos la Ley Nicole, una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier intervención quirúrgica estética en… pic.twitter.com/ag8kH8C5W8 — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) November 19, 2025

¿Qué establece la Ley Nicole?

La nueva ley prohíbe expresamente realizar cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo excepciones médicas justificadas. Además, la Ley Nicole establece penas de hasta 8 años de prisión para aquellos que usurpen funciones o realicen este tipo de intervenciones quirúrgicas sin autorización legal, incrementándose la sanción en casos agravantes.

Esto responde al interés de proteger la integridad física, además de emocional de los menores, evitando riesgos a la salud y posibles daños irreversibles.

Aprueban la “Ley Nicole” en #Durango



Con ella se prohíbe cirugías estéticas en menores de edad y sanciona la usurpación de funciones en estos procedimientos, con penas de hasta 8 años de prisión según agravantes.@VILLALVAZO13 con la información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/lQ0Fx69iMc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

Cao Paloma Nicole: antecedentes para nueva ley de cirugías estéticas

Cabe recordar que Paloma Nicole sufrió complicaciones fatales después de haberse sometido a procedimientos estéticos. Como consecuencia, su madre y padrastro enfrentan un proceso penal y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Durango. Este caso estremeció a la sociedad, además de que movilizó a legisladores para prevenir tragedias similares.

La Ley Nicole refuerza el marco jurídico para proteger a menores de edad y garantizar que solo profesionales debidamente autorizados y responsables puedan realizar intervenciones médicas estéticas. Además de que es un llamado a la responsabilidad social y a la regulación estricta de esta práctica tan sensible; ¿crees que esta ley debe extenderse a otros estados para proteger a más menores?

