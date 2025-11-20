Violencia en ZMG: ataque a pareja en Tonalá, acuchillado en Tlaquepaque e incendio en finca de Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada violenta marcada por al menos tres incidentes graves: un ataque a balazos en Tonalá, una agresión con arma de fuego durante un asalto en Guadalajara y una brutal agresión con arma blanca en Tlaquepaque.

¿Qué pasó en Tonalá con la pareja agredida a balazos?

En la colonia Los Pinos, en el cruce de las calles Pinar Oriente y Pinabetes, una pareja fue víctima de un ataque a balazos. Los dos resultaron heridos: la mujer recibió un impacto en el brazo, mientras que el hombre fue lesionado en el tórax.

Ambos fueron trasladados a la Cruz Verde El Rosario, donde fueron internados en la sala de urgencias; las autoridades locales mantienen el caso bajo investigación, y la Fiscalía del Estado de Jalisco ha tomado el mando para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

¿Qué ocurrió durante el asalto en Guadalajara?

Más tarde, en la colonia Jardines de San Francisco, en Guadalajara, un hombre de 34 años fue víctima de un asalto violento. Según versiones policiales, los agresores lo despojaron de sus pertenencias y, posteriormente, le dispararon a la altura del fémur.

Los paramédicos lo llevaron a la Cruz Verde Ruiz Sánchez, donde se ha reportado que su estado de salud es “regular”. La Fiscalía de Jalisco ya investiga los hechos, en un contexto de creciente inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ataque con arma blanca en Tlaquepaque

En la colonia Las Juntas de San Pedro Tlaquepaque, un hombre logró llegar a su casa para pedir ayuda tras recibir una puñalada en el abdomen. Paramédicos de la Cruz Verde Tlaquepaque reportan que la víctima estaba desangrándose y con órganos expuestos, por lo que fue trasladada a un hospital de tercer nivel en Guadalajara. Al momento, no se han revelado detalles sobre los agresores ni el motivo del ataque, y la investigación ya está en marcha.

Incendio en finca de Guadalajara

Además de los ataques violentos, en la colonia El Carmen, al cruce de Ricardo Palacios y Av. Ahuehuetes, se registró un incendio en una finca habitada por personas en situación de calle. Los bomberos apagaron las llamas usando mangueras de alta presión y reportaron solo daños materiales. Hasta ahora, no se ha aclarado si el siniestro fue accidental o intencional.

Estos tres incidentes en una sola noche muestran la escalada de violencia que están viviendo zonas de la ZMG; ¿qué estrategias debería implementar el estado o los municipios para proteger a los ciudadanos y prevenir este tipo de crímenes?