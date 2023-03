Antes de salir de casa, no olvides consultar qué autos no circulan este viernes 3 de marzo, pues está en marcha el programa Hoy No Circula para la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que hay algunas restricciones para los automovilistas desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

Según establece el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para este viernes 3 de marzo los autos con Hoy No Circula son los que tengan engomado azul, terminación de placa 9 y 0, además del holograma 1 y 2. Por lo que cualquier auto con estas especificaciones en el engomado tendrán prohibido circular en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 conurbados del Edomex.

¿Qué autos no circulan hoy viernes 3 de marzo?

Engomado Azul

Terminación de placa 9 y 0

Con holograma 1 y 2

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el viernes 3 de marzo

En el caso de los coches que son foráneos para la CDMX y la zona conurbada del Edomex, estos descansan un día a la semana según el último dígito de las placas.

Por ejemplo, si la placa del coche termina en 9 o 0, sin importar el engomado, no tiene derecho a circular en un horario de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes, además de los sábados ya que se consideran autos con holograma 2.

¿De cuánto es la multa si no sigues el Hoy No Circula en CDMX?

La legislación de la Ciudad de México establece que la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México indica que la sanción monetaria es de más de mil pesos aproximadamente, por lo que se recomienda seguir las indicaciones del Hoy No Circula.

Cabe recordar que la multa es la misma aún si se impone el programa Doble Hoy No Circula en el Valle de México, producto de una Contingencia Ambiental, la cual está inactiva para mañana viernes 3 de marzo.

¿Qué municipios aplican el Hoy No Circula en el Edomex para hoy viernes?

Respecto a los municipios del Edomex que estpan incluidos en el programa Hoy No Circula, este viernes 3 de marzo no pueden circula los vehículos con engomado azul, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 y 2 en las siguientes demarcaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX viernes 3 de marzo

De acuerdo con los objetivos del programa Hoy No Circula, las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.

A eso se le añade las limitaciones adicionales de restricciones en periodos de contingencia ambiental que varían según su grado de severidad.

Los lunes descansan los del engomado amarillo. Los días martes tienen restricciones del Hoy No Circulan los autos con engomado rosa. Los vehículos con engomado rojo descansan los días miércoles.

Para los días jueves descansan los vehículos con engomado verde y el viernes, los del engomado azul.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino para el 4 de marzo de 2023

El Programa Hoy No Circula también establece restricciones para los vehículos en los sábados, conocido como el “Hoy No Circula Sabatino”.

Los autos que descansan el próximo sábado 4 de marzo son los que tengan holograma sea 1, con terminación de placa IMPAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

El horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, es decir, de las 5:00 a las 22:00 horas y durante el domingo se suspende.

#NoLoOlvides: El Área de Atención Ciudadana para trámites de verificación vehicular estará cerrada hasta el 3 de marzo.

Si necesitas una constancia provisional para circular puedes tramitarla en el siguiente enlace: 👉 https://t.co/9PbDlmRFYV pic.twitter.com/6CYxObWG20 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 28, 2023

¿Qué autos tienen que hacer la verificación en marzo de 2023 en CDMX?

Para este mes de marzo que recién comienza, te recordamos que en Ciudad de México (CDMX) los autos que tendrán que verificar son los que tengan los siguientes engomados y terminación de placas: