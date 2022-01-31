BA.2, subvariante de ómicron más contagiosa que la “original”

La subvariante BA.2 de la variante omicron del Covid-19, que ha avanzado rápidamente en Dinamarca, es más transmisible (contagiosa) que la más común BA.1 y más capaz de infectar a las personas vacunadas, según un estudio efectuado en Dinamarca.

El estudio, que analizó las infecciones por Covid-19 en más de 8, 500 hogares daneses entre diciembre y enero, descubrió que las personas infectadas con la subvariante BA.2 tenían aproximadamente un 33 por ciento más de probabilidades de contagiar a otras, en comparación con las infectadas con BA.1.

En todo el mundo, la subvariante "original" BA.1 representa más del 98 por ciento de los casos de omicron, pero la subvariante BA.2 se ha convertido rápidamente en la cepa dominante en Dinamarca, destronando a la BA.1 en la segunda semana de enero.

"Concluimos que omicron BA.2 es intrínsecamente más contagiosa que la BA.1 y que además posee propiedades inmunoevasivas que reducen aún más el efecto protector de la vacunación contra la infección", señalan los investigadores del estudio.

Una nueva versión de ómicron ha llamado la atención de los científicos: ¿qué debes saber sobre la BA.2? https://t.co/6O5XEMXGWR — CNN en Español (@CNNEE) January 31, 2022

Estudio en Dinamarca asegura que subvariante de omicron es más contagiosa

El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, fue realizado por investigadores del Statens Serum Institut, la Universidad de Copenhague, la Oficina de Estadística de Dinamarca y la Universidad Técnica de Dinamarca.

"Si usted ha estado expuesto a omicron BA.2 en su hogar, tiene un 39 por ciento de probabilidades de infectarse en siete días. Si en cambio ha estado expuesto a BA.1, la probabilidad es del 29 por ciento", señaló Frederik Plesner, el autor principal del estudio.

Variante OMICRON BA.2 explica nuevo crecimiento de casos en algunos países como Dinamarca. Es algo mas transmisible pero aún no se sabe si podría ser un atajo hacia la endemia pic.twitter.com/mxrwhpGJU1 — Lucia Delgado (@Lucia_B_Delgado) January 31, 2022

Subvariante de omicron BA.2 es un 33 por ciento más infecciosa que BA.1

También se han registrado casos de BA.2 en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Noruega, pero en mucha menor medida que en Dinamarca, donde representa aproximadamente el 82 por ciento de los casos.

Pero las vacunas contra Covid-19 siguen desempeñando un papel importante, subraya el estudio, ya que tanto los individuos vacunados con dosis de refuerzo como los totalmente vacunados tenían menos probabilidades de infectarse y transmitir cualquiera subvariante, en comparación con los no vacunados.

El estudio también confirma los análisis preliminares realizados en Inglaterra, que mostraron que BA.2 parece tener una ventaja de crecimiento sustancial sobre el tipo BA.1, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.