Detienen a “El Chispa”, presunto culpable del homicidio de 10 personas en bar “Los Cantaritos” en Querétaro

Este viernes 22 de agosto trascendió la noticia de la detención de José Luis “N”, alias “El Chispa” o “El Snoopy”, presunto autor del ataque al bar “Los Cantaritos” donde 10 personas fueron asesinadas y 13 heridas el pasado 9 de noviembre de 2024. Cabe recordar que, aunque ya habían sido detenidos otros presuntos culpables, José Luis N es considerado como uno de los autores más relevantes de la masacre.

🔴 | En #Sinergia con la @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_Mexico_, @poesqro y @sspmqueretaro, la Policía de Investigación del Delito de esta #FiscalíaQro realizó esta madrugada diligencias de cateo en col. Santa Mónica, de la capital queretana. pic.twitter.com/Rsn7QKYycM — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) August 22, 2025

Así fue la masacre en el bar “Los Cantaritos” en Querétaro

La noche del pasado 9 de noviembre de 2024, la tranquilidad de la colonia La Piedad se vio interrumpida por una balacera. Alrededor de las 21:31 horas, un comando armado de 4 personas irrumpió en el bar “Los Cantaritos”, un establecimiento conocido por la gente local. Según los primeros informes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, los atacantes, encapuchados y fuertemente armados, entraron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los clientes y el personal. El ataque duró solo unos minutos, pero dejó un rastro de terror y muerte.

Masacre Querétaro: Violenta balacera en bar ‘Los Cantaritos’ tenía el objetivo de asesinar a rival de grupo delictivo

De acuerdo a declaraciones de las autoridades, sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado que operan en la región, además, se presume que el bar era utilizado como punto de distribución o que el ataque fue una advertencia a grupos rivales.

Incluso Humberto Pérez González, vicefiscal de investigación científica y policial de Querétaro, detalló que las líneas de investigación indican que fue con el objetivo de acabar con la vida de un presunto rival de otra célula criminal.

¿Cuántos detenidos van por el caso de la masacre en bar “Los Cantaritos”?

Inicialmente, se informó de dos detenidos por la Fiscalía General del Estado de Querétaro en noviembre de 2024. Estos individuos fueron vinculados a proceso por su presunta participación material en el ataque.

Posteriormente, en marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la detención de nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con el ataque. Entre estos detenidos se encontraba José Francisco N., alias “Alfa 1", identificado como el líder de la célula criminal, y José Remedios N., presunto jefe de homicidas.