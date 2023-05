Tras bloqueos en Matamoros, Ejército retira autobuses de calles

Guardia Nacional y el Ejército mexicano retiraron las unidades vehiculares que bloqueaban está mañana en total 11 puntos del municipio de Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo a las autoridades, los bloqueos iniciaron alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes y no se registraron enfrentamientos en la ciudad. No se reportaron detenidos.

Matamoros amanece con bloqueos

Este martes amanecieron bloqueos carreteros en al menos 10 puntos de Matamoros, en Tamaulipas, civiles armados usaron microbuses, camiones de basura, autobús de pasajeros, poncha llantas y llantas.

Por ahora se han suspendido clases en la mayoría de las escuelas de la ciudad al no haber paso para llegar, no se reportan persecuciones, sin embargo, en municipios vecinos como San Fernando por la madrugada se registraron enfrentamientos, las autoridades de seguridad en el estado aún no emiten información sobre lo ocurrido.

¿En dónde fueron los bloqueos de Matamoros?

La ciudad de Matamoros, Tamaulipas, amaneció con una gran cantidad de bloqueos en las principales avenidas sobre todo del poniente de la ciudad.

Cruces en calles como constituyentes con 12 de marzo, Sendero Nacional, Marte R Gómez y Virgilio Garza Ruiz, entre otros puntos, fueron bloqueados con vehículos del transporte urbano y hasta de recolección de basura. El total de los bloqueos fueron en:

- Toda la avenida 12 de Marzo

- Entrada Fraccionamiento Quinta Real

-Acuario 2001

- Sendero Nacional

-Arados

-Brisas

-Palmares

-Misiones II

12 de marzo y libramiento Emilio Portes Gil

-Avenida Pedro Cárdenas por la Pepsi, y Marte R Gómez

-Periférico a la altura de la Calle 16 en ambos sentidos

Los bloqueos se extendieron hasta la carretera a Reynosa, pues en esa ciudad también se reportan enfrentamientos y bloqueos.