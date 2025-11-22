¿Tienes cita? Cómo llegar en transporte público a la Nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en CDMX

A partir del lunes 24 de noviembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México (CDMX) trasladará todas las entrevistas de visa y las citas de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses (ACS) a su nueva sede en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí te decimos la manera más fácil de llegar.

¿Dónde está la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en CDMX?

La dirección exacta para llegar es: Presa Angostura 225, Col. Irrigación, Miguel Hidalgo, C.P. 11500. La sede está próxima a Plaza Carso y Museo Soumaya. Las entradas consulares están en la esquina de Casa de la Moneda y Calzada Legaria.

¿Cómo llegar a la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos?

El cambio busca agilizar la atención y redistribuir el flujo de visitantes, por lo que es importante que quienes tengan una cita programada conozcan la nueva ubicación y las rutas más prácticas para llegar sin contratiempos.



Metro Línea 7 (Estaciones Polanco o Río San Joaquín; bajando de estas estaciones, tendrás que caminar aproximadamente de 20 a 25 minutos).

También puedes tomar el Metrobús de la Línea 7 (paradas, Ejército Nacional/ Reforma; aproximadamente de 15 a 20 minutos a pie).

Rutas de autobús locales en Ejército Nacional, Río San Joaquín y Lago Andrómaco.

Estaciones de Ecobici en las zonas de Polanco y Nuevo Polanco.

Usuarios de apps de transporte privado pueden bajar en el restaurante como punto de referencia.

🇺🇸🦅 Nos mudamos 👋

La entrevista para obtener tu visa, pasaporte, ciudadania, o notaria ahora será en nuestras nuevas instalaciones: 📍 https://t.co/3nzZqN0qXl Toma nota, comparte y nos vemos en la #NuevaEmbajada pic.twitter.com/yju7xisPiX — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2025

¿Qué trámites se harán en la nueva sede de la Embajada de EU?

La embajada de EU confirmó que, además de las entrevistas para la visa americana, las nuevas instalaciones también concentrarán otros servicios, entre ellos: Renovación y emisión de pasaportes estadounidenses, procesos de ciudadanía, servicios notariales y trámites relacionados con ciudadanos estadounidenses en México.

¿Quiénes no hacen entrevista para renovar la visa americana?

Te preguntas quiénes son las personas que no hacen entrevista, bueno, ellos son los aspirantes que renuevan su visa americana, podrán hacerlo sin entrevista solo en estas condiciones:

