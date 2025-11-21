Con música, color y orgullo regional, Jalpan de Serra se convirtió en el epicentro cultural del país con el inicio del XXVIII Festival de la Huasteca Cuerpos de Maíz.

Entre acrobacias ancestrales de voladores provenientes de México y Guatemala, así como una muestra vibrante de artesanías y gastronomía tradicional, más de 15 mil visitantes vivirán un fin de semana donde el son, la identidad y los sabores típicos.

Festejan el Festival de la Huasteca Cuerpos de Maíz

Con muchas actividades, asombro, gozo y orgullo por la región, dio inicio el XXVIII Festival de la Huasteca Cuerpos de Maíz, esto en el municipio de Jalpan de Serra, en Querétaro.

Hoy Querétaro es el corazón de la Huasteca, porque aquí la tradición sigue creciendo. Sean todas y todos bienvenidos y que suene el son, que viva la Huasteca, que viva Jalpan, que viva Querétaro y que viva nuestro queridísimo México.

Las acrobacias ancestrales fueron parte del espectáculo principal, donde los voladores arribaron de varias partes del país, incluso de Guatemala.

Querétaro imprime su personalidad, su fuerza y su presencia. “Queremos dejar un precedente que esta edición vigésima octava sea una de las mejores de la historia”.

Jalpan Pueblo Mágico reunirá este fin de semana a más de 15 mil visitantes que se maravillarán de la cultura, artesanías y gastronomía de San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y por supuesto del estado de Querétaro, y donde los asistentes podrán probar con la familia, amigos o la pareja, los tradicionales bojoles, unas ricas tostadas de la región y el suculento y elaborado sacagüil de San Luis Potosí.

Joeme Pumares, Fuerza Informativa Azteca.