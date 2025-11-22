Tragedia en Michoacán: Volcadura de autobús deja 7 personas muertas y decenas de heridos

Una trágica volcadura de autobús se registró esta mañana de sábado en la carretera que conecta Morelia con Pátzcuaro. El grave accidente ocurrió en el sentido que se dirige desde Pátzcuaro hacia la capital michoacana.

El vehículo involucrado es un autobús de color blanco, aparentemente de carácter turístico, que había iniciado su trayecto en la ciudad de Uruapan y se dirigía hacia Tlalpujahua. Aunque la información sobre el número de placas no se encuentra disponible al momento, los datos preliminares de este percance han arrojado un saldo lamentable.

Tragedia en #Michoacán | 7 muertos y 20 heridos en la volcadura de un autobús turístico



Un autobús turístico sufrió una aparatosa volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro, dejando un saldo preliminar de 7 personas fallecidas y al menos 20 heridos.



El accidente se registró en… pic.twitter.com/tBhbuO8SI3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2025

De forma inicial, se tiene registro de que el incidente dejó un total de 20 personas lesionadas, de las cuales seis presentan heridas de gravedad. La cifra más dolorosa es la de las víctimas mortales, con un saldo preliminar de siete personas fallecidas.

En estos momentos realizamos diligencias en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo, con un saldo preliminar de 7 personas fallecidas y un número aún no determinado de heridas. pic.twitter.com/Zr72UL2qnw — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 22, 2025

La emergencia fue reportada de inmediato al número de atención, lo que movilizó a diversas corporaciones de auxilio hacia el lugar del suceso para brindar asistencia y atención a los sobrevivientes.

El punto exacto donde tuvo lugar la volcadura es el kilómetro 23 de la mencionada carretera, a la altura de la tenencia de Tiripetío.

Actualmente, el sitio está siendo atendido por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes están adscritos a la Unidad de Atención Inmediata. Su presencia es necesaria para dar inicio a las investigaciones pertinentes que permitan determinar las causas exactas del accidente.

