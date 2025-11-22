Logo InklusionSitio accesible
Tragedia en Michoacán: Volcadura de autobús deja 7 personas muertas y decenas de heridos

Volcadura en Morelia-Pátzcuaro: Unidades de auxilio atienden a 20 lesionados y 7 fallecidos preliminares tras la volcadura de un autobús turístico esta mañana.

Volcadura de autobús
Un autobús turístico se volcó en la carretera Morelia-Pátzcuaro. El saldo preliminar reporta 7 fallecidos y 20 lesionados.|Captura de video
Escrito por: Ollinka Méndez

Con información de: Marcos Morales

Una trágica volcadura de autobús se registró esta mañana de sábado en la carretera que conecta Morelia con Pátzcuaro. El grave accidente ocurrió en el sentido que se dirige desde Pátzcuaro hacia la capital michoacana.

El vehículo involucrado es un autobús de color blanco, aparentemente de carácter turístico, que había iniciado su trayecto en la ciudad de Uruapan y se dirigía hacia Tlalpujahua. Aunque la información sobre el número de placas no se encuentra disponible al momento, los datos preliminares de este percance han arrojado un saldo lamentable.

De forma inicial, se tiene registro de que el incidente dejó un total de 20 personas lesionadas, de las cuales seis presentan heridas de gravedad. La cifra más dolorosa es la de las víctimas mortales, con un saldo preliminar de siete personas fallecidas.

La emergencia fue reportada de inmediato al número de atención, lo que movilizó a diversas corporaciones de auxilio hacia el lugar del suceso para brindar asistencia y atención a los sobrevivientes.

El punto exacto donde tuvo lugar la volcadura es el kilómetro 23 de la mencionada carretera, a la altura de la tenencia de Tiripetío.

Actualmente, el sitio está siendo atendido por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes están adscritos a la Unidad de Atención Inmediata. Su presencia es necesaria para dar inicio a las investigaciones pertinentes que permitan determinar las causas exactas del accidente.

