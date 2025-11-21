Ordenan captura y dictan prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez por rebelión

Este 21 de noviembre, las autoridades peruanas confirmaron que se dictó prisión preventiva para Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, señalada por delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos avaló que se modificara la comparecencia con restricciones por prisión preventiva.

Por lo anterior, se ordenó la captura, a nivel nacional e internacional, de la exfuncionaria, quien actualmente permanece asilada en la Embajada de México en Perú.

Betssy Chávez presuntamente participó en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso a finales de 2022, motivo por el que fue destituido y permanece bajo arresto.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Suprema Anticorrupción consigue la prisión preventiva para la acusada Betssy Chávez por el delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado.



✅ La medida coercitiva fue sustentada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en… pic.twitter.com/Ul89HQ1FhN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 21, 2025

El chofer de la ex primera ministra testificó que ella le pidió que la llevara a la Embajada de México, mientras Castillo intentaba disolver el Congreso, aunque ella negó tener conocimiento de ese plan.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por el caso de Betssy Chávez

El pasado 3 de noviembre, Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, anunció que su país rompía relaciones diplomáticas con México, por asilar a Chávez.

“Nos enteramos con sorpresa y profundo pesar de que la ex primera ministra Betssy Chávez, presunta coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, está recibiendo asilo en la embajada de México en Perú”, declaró de Hela.

El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

Debido a esta acción, que calificó como “hostil”, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas y aseguró que se ha querido presentar a Chávez y Castillo como “víctimas”.

“En realidad los peruanos viven y quieren seguir viviendo en democracia, reconocida por todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México”, acusó Hugo de Zela.

La ex primera ministra Betssy Chávez fue encarcelada en junio de 2023, pero fue liberada por un juez en septiembre, mientras se desarrollaba su juicio.

