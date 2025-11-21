Logo InklusionSitio accesible
Pánico en Bangladesh: sismo sacude Dhaka y obliga a evacuaciones; hay al menos 3 muertos

En la ciudad india de Kolkata también se sintió el temblor de hoy, lo que demuestra el alcance regional del sismo en que sorprendió a Bangladesh.

Terremoto de magnitud 5.7 sacude Dhaka: edificios se estremecen, muertes reportadas
Un sismo de magnitud 5.7 golpeó este viernes a la capital de Bangladesh y sus alrededores.|Mohammad Ponir Hossain
Escrito por: Arturo Engels

Un sismo de magnitud 5.7 golpeó este viernes a la capital de Bangladesh y sus alrededores, provocando pánico, evacuaciones y daños estructurales, de acuerdo con informes oficiales y medios internacionales.

El temblor de hoy se registró hacia las 10:38 a.m. (hora local), con epicentro cerca de Narsingdi, a unos 40 kilómetros al este de Dhaka, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La profundidad estimada fue relativamente baja, lo que contribuyó a que se sintieran con fuerza las sacudidas en muchas zonas del país.

¿Qué efectos tuvo en Dhaka y la región?

Residencias, oficinas y centros comerciales en Dhaka se sacudieron con violencia; de hecho, en algunos casos, barandales de edificios colapsaron, lo que causó las primeras víctimas mortales: al menos tres personas murieron luego de los derrumbes parciales, según el más reciente reporte de la policía local.

Cabe decir que Bangladesh se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad sísmica, debido a la colisión de placas tectónicas y su geografía. Por otra parte, Dhaka es una ciudad densamente poblada y con construcciones que en muchos casos no cumplen con estándares de resistencia sísmica, por lo que expone a sus habitantes a riesgos elevados.

Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia, se han instalado centros de control para evaluación de daños, se hacen inspecciones de edificaciones afectadas y se pide a la población que permanezca alerta ante réplicas, además de que se insta a la población a evitar información no verificada y actuar con calma.

Este sismo en Dhaka sirve como un claro recordatorio de que incluso movimientos de magnitud moderada pueden generar daños graves cuando la vulnerabilidad estructural y poblacional es elevada; ¿qué tan preparados están, tanto en la infraestructura como en la cultura de prevención, para enfrentar un mayor temblor en Bangladesh o en otros centros urbanos densos del mundo?

