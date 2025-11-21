Pánico en Bangladesh: sismo sacude Dhaka y obliga a evacuaciones; hay al menos 3 muertos

Un sismo de magnitud 5.7 golpeó este viernes a la capital de Bangladesh y sus alrededores, provocando pánico, evacuaciones y daños estructurales, de acuerdo con informes oficiales y medios internacionales.

El temblor de hoy se registró hacia las 10:38 a.m. (hora local), con epicentro cerca de Narsingdi, a unos 40 kilómetros al este de Dhaka, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La profundidad estimada fue relativamente baja, lo que contribuyó a que se sintieran con fuerza las sacudidas en muchas zonas del país.

According to PDC’s latest Event Brief, an estimated 24.6 million people (6.15 million households) in Bangladesh were exposed to moderate to very strong shaking from a magnitude 5.5 earthquake that struck near the capital, Dhaka, on Friday around 10:38 AM local time.



Available… pic.twitter.com/dO4v2VSweF — Pacific Disaster Center - PDC Global (@PDC_Global) November 21, 2025

¿Qué efectos tuvo en Dhaka y la región?

Residencias, oficinas y centros comerciales en Dhaka se sacudieron con violencia; de hecho, en algunos casos, barandales de edificios colapsaron, lo que causó las primeras víctimas mortales: al menos tres personas murieron luego de los derrumbes parciales, según el más reciente reporte de la policía local.

A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, sending residents in Dhaka rushing out of buildings and onto the streets https://t.co/Iu74hPVkx0 pic.twitter.com/CJERUw2Jwg — Reuters (@Reuters) November 21, 2025

Cabe decir que Bangladesh se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad sísmica, debido a la colisión de placas tectónicas y su geografía. Por otra parte, Dhaka es una ciudad densamente poblada y con construcciones que en muchos casos no cumplen con estándares de resistencia sísmica, por lo que expone a sus habitantes a riesgos elevados.

🚨 EARTHQUAKE ALERT

A terrifying earthquake just shook Dhaka city and nearby regions. People rushed out of buildings in panic. More updates soon…#Bangladesh pic.twitter.com/aV4D4YoqQX — TridentX ᴵⁿᵗᵉˡ (@TridentxIN) November 21, 2025

Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia, se han instalado centros de control para evaluación de daños, se hacen inspecciones de edificaciones afectadas y se pide a la población que permanezca alerta ante réplicas, además de que se insta a la población a evitar información no verificada y actuar con calma.

VIDEO | A massive earthquake of magnitude 5.7 jolted Dhaka and other parts of Bangladesh. The tremor sent panic among residents who ran out of their homes. CCTV visuals show people rushing out of their homes.#Earthquake #DhakaNews #BangladeshEarthquake



(Source: Third Party)… pic.twitter.com/qEAUZ9CXWU — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025

Este sismo en Dhaka sirve como un claro recordatorio de que incluso movimientos de magnitud moderada pueden generar daños graves cuando la vulnerabilidad estructural y poblacional es elevada; ¿qué tan preparados están, tanto en la infraestructura como en la cultura de prevención, para enfrentar un mayor temblor en Bangladesh o en otros centros urbanos densos del mundo?

