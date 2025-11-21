VIDEO: ¡Tragedia en Dubai Airshow 2025! Piloto muere tras estrellarse en vuelo de exhibición

Una tragedia sacudió al Dubai Airshow 2025 en la jornada de hoy viernes, cuando un avión de combate HAL Tejas de la Fuerza Aérea de India se estrelló durante un vuelo de exhibición y frente a miles de espectadores.

El piloto indio murió a consecuencia del súbito desplome que fue captado en video, según confirmó la Fuerza Aérea India, mediante un comunicado oficial.

Avión de combate HAL Tejas se desploma en pleno del Dubai Air Show 2025

El nuevo accidente aéreo se produjo alrededor de las 14:10 horas (hora local) en el aeropuerto internacional Al Maktoum, justo en donde el avión efectuaba maniobras de vuelo de demostración en Emiratos árabes Unidos.

De acuerdo con los testigos presenciales, el piloto perdió el control del caza de forma súbita, por lo que la aeronave cayó estrepitosamente dentro del mismo recinto aéreo en Dubái, provocando una fuerte explosión e inmediato incendio que generó una densa columna de humo que alarmó a los asistentes y que era visible a varios kilómeros de distancia.

An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.



IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.



A court of inquiry is being… — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025

La Fuerza Aérea India lamentó profundamente la tragedia, además de que expresó su solidaridad con la familia del piloto muero tras el siniestro. Las autoridades de la India anunciaron la conformación de un tribunal de investigación para esclarecer las causas que llevaron al desplome del avión durante el Dubai Airshow 2025.

Por su parte, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y los servicios de emergencia respondieron de manera inmediata para controlar la situación.

Cabe decir que este evento es uno de los más importantes en el ámbito de la aviación y de la industria aeroespacial global, pero en su edición 2025, quedó marcado por este fatal suceso que pone de relieve los riesgos inherentes a las demostraciones aéreas. El video del momento exacto del accidente ha circulado en las redes, impactando a la comunidad internacional;